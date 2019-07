Stemmen voor het mooiste vuurwerk doe je voortaan online Leen Belpaeme

08 juli 2019

09u49 0 Oostende Maandagavond wordt het eerste vuurwerk afgeschoten in kader van het Vuurwerkfestival in Oostende. Acht Belgische vuurwerkmakers tonen hun expertise op het Groot Strand en op 15 augustus op het strand in Mariakerke. Nieuw dit jaar is dat het publiek volledig online zal beslissen wie de publieksprijs binnenhaalt.

Als je als toeschouwer je appreciatie wil tonen voor een vuurwerk, dan kan je je stem uitbrengen via www.vuurwerkoostende.be. Na elk vuurwerk komt het formulier online om te stemmen. “Om te stemmen hebben de toeschouwers helemaal geen papier meer nodig. De stemformulieren die vorige jaren konden binnengebracht worden bij Toerisme Oostende, vallen zo weg. Dit jaar stappen we resoluut over naar een online stemsysteem. Stapsgewijs hebben we opgebouwd naar dit moment, waarbij we het publiek al drie jaar de kans gaven om online te stemmen”, duidt burgemeester Bart Tommelein. Toerisme Oostende vzw zet niet enkel in op minder papier, maar ook het plastic in de vuurpijlen werd al teruggedrongen. Op 11 juli zal het vuurwerk in Mariakerke ook geluidsarm zijn. De winnaar van de publieksprijs wordt eind augustus bekendgemaakt. Naast de publieksprijs zal een professionele jury beslissen over de winnaar van het Vuurwerkfestival. Er wordt telkens rekening gehouden met de duur, opbouw, tempo, originaliteit en kleurgebruik. De winnaar gaat naar huis met een cheque van 5.000 euro en krijgt de eer om in de zomer van 2020 het vuurwerk van 21 juli te verzorgen.

Dit is het programma van het Vuurwerkfestival

Op 8 juli om 23 uur op het Groot strand door LPL Fireworks - Pyrotechnie Liegeoise

Op 15 juli om 23 uur op het Groot Strand door CBF PyroTechnics - Geraardsbergen

Op 21 juli om 23 uur op het groot strand door DBK Fireworks - Merksem

Op 22 juli om 23 uur op het Groot Strand door Vangelabbeek Events - Lanaken

Op 29 juli om 23 uur op het Groot Strand door T&T Fireworks - Lummen

op 5 augustus om 22.30 uur op het Groot Strand door Party-Fices - Namur

Op 12 augustus om 22.30 uur op het Groot Strand door Ambiance Fêtes (FestyParty)

Op 15 augustus om 22u30 in Mariakerke door L’Etincelle - Huy