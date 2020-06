Steeds meer strandgangers installeren zich, maar politie grijpt alleen in bij samenscholingen Leen Belpaeme

02 juni 2020

17u00 0 Oostende Er zat dinsdag opnieuw aardig wat volk op het strand van Oostende. Het lijkt er op dat steeds minder mensen zich de regels aantrekken en toch genieten van een middagje op het strand, weliswaar op voldoende afstand van elkaar. Zelfs politie te paard lijkt er geen acht meer op te slaan. Burgemeester Bart Tommelein bevestigt: “De politie focust vooral op samenscholingen”.

Het pinksterweekend was een goede test voor de kustgemeenten voor de komende zomer. Volgens Bart Tommelein waren er in Oostende geen grote problemen, al valt het wel op dat steeds meer mensen zich, ondanks het verbod, toch installeren op het strand. “We waren afgelopen weekend klaar om in te grijpen, maar dat bleek niet nodig. De hekken stonden klaar om de circulatie eventueel te wijzigen. Het was een goede oefening voor de zomer. We hebben amper pv’s moeten uitschrijven. De politie focust momenteel vooral op samenscholingen.”

Er worden geen boetes meer uitgedeeld aan wie zich installeert op het strand. “Dat mag nog altijd niet van de Veiligheidsraad, maar we concentreren ons hier niet meer op. Er wordt enkel tussengekomen als het echt uit de hand loopt en als de afstandsregels overtreden worden”, zegt Tommelein.

De volgende test wordt vermoedelijk het weekend van 20 juni. “Zoals het er nu uitziet, zou de horeca op 8 juni de deuren mogen openen. Het is hiervoor wel nog wachten op de beslissing van de Veiligheidsraad. In het weekend van 13 juni wordt momenteel slecht weer voorspeld. We vermoeden daarom dat het weekend van 20 juni de eerste grote test wordt, met misschien ook de komst van dagjestoeristen. Tot nu toe viel dat goed mee.”

Ondertussen pleit Tommelein ervoor om de regels voor de horeca simpel te houden. “Als er te veel regeltjes worden ingevoerd, is het onmogelijk voor steden zoals Oostende om dit allemaal te controleren.”