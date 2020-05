Steeds meer huisvuilzakken ‘behandeld’ met azijn, bleekwater en zelfs white spirit tegen ongedierte: “Doe dit niet, het is gevaarlijk” Leen Belpaeme

15 mei 2020

11u51 3 Oostende Recent kreeg stad Oostende meldingen van ophaalfirma Suez dat huisvuilzakken steeds vaker aan de buitenkant ‘behandeld’ werden met producten zoals bleekwater of azijn. “Dit is niet alleen schadelijk voor het milieu, het is vooral gevaarlijk voor de ophalers. Doe het dus niet”, laat schepen Björn Anseeuw weten.

Niet alleen in Oostende, maar ook in andere gemeenten waar Suez actief is, behandelen mensen vuilniszakken. Ze doen dit om insecten, meeuwen, ratten, katten of ongedierte te verjagen. Maar wie er vooral last van heeft, zijn de mensen die het vuilnis komen ophalen. De producten kunnen in het gezicht en op de huid van de ophalers terechtkomen en zijn extreem irriterend voor de luchtwegen. Dit kan leiden tot ernstige brandwonden of allergische reacties.

Stad Oostende en Suez vragen daarom met aandrang om huisvuilzakken niet te behandelen met om het even welk product. De zomer staat voor de deur en de medewerkers van Suez dragen dan lichtere beschermingskledij, zoals t-shirts met korte mouwen. Om de veiligheid van de ophalers te garanderen, zullen ‘behandelde’ zakken vanaf maandag 25 mei een sticker met daarop “niet conform” krijgen en niet worden meegenomen.