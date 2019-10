Standbeelden worden monddood gemaakt voor actie 11.11.11 Leen Belpaeme

23 oktober 2019

18u25 0 Oostende De organisatie 11.11.11 hield een opvallende actie in meerdere Vlaamse gemeenten. Door lokale standbeelden ‘monddood’ te maken met een knevel, vraagt ze aandacht voor Changemakers wereldwijd wiens stem echt onderdrukt wordt.

Het standbeeld van Koning Boudewijn, Lucy Loes, Pastoor Pype, de Zeemeermin en de Witte Nonnen werden gekneveld en kregen rond de hals de boodschap ‘Geef onze changemakers’ een stem. Met deze ludieke actie met een ernstige ondertoon trekt 11.11.11 de aandacht op het fenomeen changemakers. Dat zijn mensen die individueel of als trekker van een organisatie streven naar een duurzame en leefbare toekomst waar er voor iedereen plaats is. De 5 boegbeelden van de campagne zijn mensen uit het zuiden die vrouwen een stem geven, de democratie versterken via een radiostation, voor schone energie zorgen in hun land, de macht van oliebaronnen inperken of mensen na een oorlog nieuw perspectief geven. Maar het werk wordt hen steeds moeilijker gemaakt. Wereldwijd komt de vrijheid van meningsuiting onder druk te staan. Het is deze krimpende ruimte die 11.11.11 aanklaagt. In het Zuiden, maar ook bij ons waar middenveldorganisaties minder bewegingsvrijheid hebben en minder steun krijgen.