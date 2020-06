Standbeeld van de Drie Gapers met koning Leopold II beklad met rode verf, stadsbestuur veroordeelt vandalisme Bart Boterman

04 juni 2020

13u58 2 Oostende In Oostende is woensdagnacht het standbeeld van de Drie Gapers langs de zeedijk, met ruiterbeeld van koning Leopold II in het midden, besmeurd met rode verf. Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) keurt het voorval af op zijn Facebookpagina. “We betreuren dit ten zeerste en roepen op tot dialoog”, aldus de burgemeester.

De dood van George Floyd in de Verenigde Staten na een gewelddadige ingreep door de politie, ingegeven door racisme, maakte wereldwijd heel wat los. In Brussel loopt een petitie om alle beelden van koning Leopold II te verwijderen vanwege zijn omstreden koloniaal verleden. Leopold II installeerde een gruwelbewind in Congo en is verantwoordelijk voor de dood van miljoenen Congolezen. Ook in Oostende loopt een petitie om het standbeeld aan de Drie Gapers weg te halen. Er zijn inmiddels al meer dan 5.000 keer handtekeningen verzameld. Het stadsbestuur weigerde evenwel in te gaan op de oproep en wil kolonisatie op een juiste manier duiden.

We willen de strijd tegen racisme concreet vorm geven. Maar dit vandalisme en vernielingen keuren we af Bart Tommelein (Open Vld), burgemeester van Oostende

De voorbije dagen werden in Genk, Hasselt en Ekeren al standbeelden van Leopold II besmeurd. Donderdagmorgen bleek ook het standbeeld van de Drie Gapers in Oostende, waarbij Leopold II aanbeden wordt door een groepje Congolezen, beklad met rode verf. De verf is inmiddels weggehaald door de stadsdiensten.

“Als stadsbestuur willen we op een open en transparante manier het debat voeren en sensibiliseren rond de kolonisatie. We willen de strijd tegen racisme concreet vorm geven. Maar dit vandalisme en vernielingen keuren we af. We betreuren dit ten zeerste en roepen op tot dialoog", aldus burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) op zijn Facebookpagina. De politie van Oostende laat weten dat er onderzoek volgt naar de dader, onder meer op basis van camerabeelden. “Dit geldt voor alle strafbare feiten, dus ook voor dit vandalisme”, aldus commissaris Kris Allary.

Hand afgekapt

In het verleden werd het standbeeld al meerdere malen besmeurd, onder meer door de actiegroep De Stoeten Ostendenoare. In 2004 werd al eens een hand afgekapt van een van de Congolezen in het standbeeld.