Stakingsoproep bij Daikin goed opgevolgd. “Er moeten maatregelen komen tegen de hoge werkdruk” Leen Belpaeme

28 juni 2019

10u45 0 Oostende De staking bij Daikin wordt volgens de vakbond ABVV goed opgevolgd. Voor het bedrijf staat een stakingspiket van een 20-tal werknemers. Enkel ABVV heeft zijn leden opgeroepen om het werk neer te leggen, de andere vakbonden steunen de actie niet. Toch Henk Deprez van ABVV Metaal tevreden is dat de oproep goed wordt opgevolgd. “We hebben genoeg gewaarschuwd, we moeten nu echt tonen dat het ons menens is.”

De werknemers van Daikin klagen over een te hoge werkdruk. De vakbond is al een tijdlang aan het spreken bij de bedrijfsleiding, maar zegt dat er na drie jaar onderhandelen nog altijd geen oplossingen uit de bus zijn gekomen. “Daikin kent een constante groei, en ontwierp ook enkele nieuwe machines die het op de markt heel goed doen”, licht Henk Deprez van ABVV Metaal toe. “Op zich is dat goed nieuws, maar het gevolg is dat de mensen nu constant worden geconfronteerd met een constante té hoge werkdruk en groot gebrek aan stabiliteit op de werkvloer.”

Begin april werd door ABVV Metaal reeds aan de alarmbel getrokken. Er werden maatregelen genomen, maar die zijn volgens de vakbond onvoldoende. Er zouden ook 100 vaste contracten worden toegekend. “Uiteraard juichen wij dit toe, was het niet dat deze contracten ten vroegste pas op 1 november, als het seizoen al lang voorbij is, worden toegekend. Bovendien gaat het over maximaal 20 echt nieuwe contracten. De anderen werken reeds langdurig in het bedrijf, dus van bijkomende mankracht is er weinig sprake.” ABVV heeft weinig vertrouwen in het sociaal overleg. “Er zijn wel vergaderingen, maar nadien wordt er te vaak op afspraken teruggekomen omdat de hogere directie niet mee wil”, zegt Deprez nog.

Vanuit het bedrijf is er nog geen reactie gekomen op de staking. “Er zijn enkel twee mensen van de HR-afdeling komen controleren of we werkwilligen tegenhouden, wat niet het geval is. We hebben ook de parking niet afgesloten. Dinsdag is er verder overleg. Het is jammer dat we deze maatregel moeten nemen. Heel veel mensen werken hier graag, maar we hebben de directie al meermaals gewaarschuwd dat we stappen gingen zetten en nog komen er geen oplossingen. Maandag staken we verder om te tonen dat het ons menens is.”