Stadsrandbos wordt opnieuw een stukje groter Leen Belpaeme

12 februari 2020

09u02 0 Oostende Op zondag 23 februari wordt het Oostendse stadsrandbos weer wat groter gemaakt. Er wordt 2 hectare nieuw bos aangeplant langs de Grintweg.

Alle Oostendenaars worden uitgenodigd om op 23 februari mee te helpen. Iedereen kan tussen 13.30 en 16.30 uur langskomen om bomen te planten. De plantgaten zijn vooraf geboord en alle planters groot en klein worden bedankt met een warme drank. Afspraak in de Grintweg Oostende ter hoogte van de bouwsite voor het crematorium. In het voorjaar van 1996 werd het eerste stukje bos aangeplant. Sindsdien komen er elke winter nieuwe percelen bij. In 2019 was reeds 90 hectare aangeplant. Het doel is om 130 hectare aan te planten.