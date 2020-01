Stadspersoneel krijgt een literair geschenkje op Gedichtendag Leen Belpaeme

30 januari 2020

14u26 0 Oostende Dienst Cultuur van Stad Oostende verraste het stadspersoneel ter gelegenheid van Gedichtendag met een poëtisch geschenkje.

Een verrassing kan je het misschien niet meer noemen want de dienst Cultuur pakt elk jaar uit met een poëtisch geschenkje voor hun collega’s. Iedereen ontvangt een luciferdoosje met op de verpakking een stukje uit het gedicht ‘Doorzichtig’ van Astrid Arns. Zij behaalde de derde prijs in editie 2017-2018 van de Poëziewedstrijd. “Een ideaal cadeautje om een beetje licht te brengen tijdens deze donkere dagen. De dichtkunst heeft het de dag van vandaag niet altijd even gemakkelijk, maar door de organisatie van verschillende acties zetten we deze mooie literatuurvorm in de kijker”, zegt schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert.