Stadsmuseum pakt uit met escaperoom voor het hele gezin: kan jij de koningin redden met een zeldzame, geneeskrachtige plant? Timmy Van Assche

17 september 2020

15u51 1 Oostende Een kamertje in het eeuwenoude gebouw van het Stadsmuseum in de Langestraat in Oostende is omgevormd tot een uitdagende familie-escaperoom. De primeur is zaterdag weggelegd voor houders van een UiTPAS, vanaf oktober is het grote publiek welkom om de code te kraken. Een kamertje in het eeuwenoude gebouw van het Stadsmuseum in de Langestraat in Oostende is omgevormd tot een uitdagende familie-escaperoom. De primeur is zaterdag weggelegd voor houders van een UiTPAS, vanaf oktober is het grote publiek welkom om de code te kraken. Het thema van de escaperoom past ook bij een gloednieuwe expo van de lokale heem- en geschiedkundige kring De Plate. Daarin wordt de band tussen de stad en de monarchie getoond met tal van memorabilia en foto’s.

In het bureau van de secretaris van koningin Louise-Marie krijgen de deelnemers puzzels en raadsels voorgelegd die ze moeten oplossen om te kunnen ontsnappen. Een leuk verhaal geeft de activiteit extra cachet: koning Leopold I en koningin Louise-Marie, het eerste Belgische vorstenpaar, trekken geregeld naar hun buitenverblijf aan zee. Met de gezondheid van de koningin gaat het echter niet goed.

Een schip dat net aanmeerde, bracht een zeldzame, geneeskrachtige plant mee uit Zuid-Amerika, die de toestand van de koningin aanzienlijk kan verbeteren. Voor vijftig gouden munten wil de kapitein het plantje verkopen. De penningmeester is evenwel onvindbaar, net als de sleutel van de geldkoffer. Enkel door samen te werken, ontdekt je team de aanwijzingen en kunnen de puzzels opgelost worden. Dertig minuten resteren om de sleutel van de geldkoffer te vinden.

Gezinnen lokken

“Musea weten doorgaans jongeren, senioren en scholen te lokken. Gezinnen met (jonge) kinderen vinden moeilijker te weg naar een museum. Daarom dat we met een escaperoom willen inzetten op extra beleving", duidt schepen van Cultuur Bart Plasschaert (CD&V). “Het leuke is dat deelnemers zowel in de escaperoom zelf als in het museum opdrachten vervullen. Je ontdekt als het ware het volledige gebouw. De opdrachten zijn bewust vrij laagdrempelig gehouden. En daar waar andere escaperooms deelnemers info geven via een intercom, telefoon of camera, staat hier een vrijwilliger paraat om ‘tips & tricks’ door te spelen.”

Het initiatief is een samenwerking van de dienst Cultuur en het Oostendse Timescape Escape Games. De cultuurdienst werkte eerder al met Timescape samen in kader van Open Monumentendag, waarbij op de zeedijk een escaperoom werd opgesteld met als thema het stijgende niveau van het zeewater.

Praktisch

UiTPAS-houders krijgen op 19 september als eerste de kans om uit deze gloednieuwe escaperoom te ontsnappen door zich in te schrijven via www.oostende.be/vrijetijd. Vanaf oktober vindt iedereen de familie-escaperoom permanent in het Stadsmuseum in de Langestraat 69. Wie studeert of jonger is dan 18 jaar betaalt 10 euro, volwassenen 12 euro. Min-8-jarigen mogen gratis binnen. Inschrijven zal kunnen via www.oostende.be/stadsmuseum.