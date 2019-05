Stadsbrouwerij 't Koelschip mag Cowboy Henk-bier serveren op foodfestival van Sergio Herman Timmy Van Assche

31 mei 2019

15u50 4 Oostende Stadsbrouwerij 't Koelschip heeft dit weekend een mooie primeur in de wacht gesleept. Brouwers Ive Mostrey en Sandy Major mogen het Cowboy Henk-bier ‘Blonde kuif’ presenteren op het FoodFest Cadzand van topchef Sergio Herman. “Dit is een unieke kans om ons op de bierkaart te zetten”, vertellen het fiere brouwerskoppel.

De zoektocht naar het perfecte bier van Cowboy Henk begon al in 2017. Liefhebbers konden toen drie verschillende brouwsels met unieke ingrediënten proeven. Dat resulteerde finaal in ‘Blonde kuif’, het enige echte bier dat de naam van de bekende stripheld van Herr Seele en Kamagurka mag dragen. Beide artiesten hadden ook veel inspraak in het brouwproces. Aanstaande zondag en maandag valt het bier ook te ontdekken tijdens het internationale FoodFest in Cadzand, net over de grens in Nederland. Dat festival wordt georganiseerd door topchefs Sergio Herman, Syrco Bakker en Iman Soomers en de bedenkers van muziekfestival WECANDANCE. Brouwers Ive Mostrey en Sandy Major zijn dan ook ontzettend fier dat ze met hun stadsbrouwerij 't Koelschip op het grote festival mogen postvatten.

Deuren openen

“Je moet weten dat er op FoodFest chefs van over de hele wereld neerstrijken - van Spanje tot zelfs de Filipijnen”, vertellen ze. “Voor ons is het dan ook een unieke kans om onze brouwerij, in het hartje van Oostende, op de internationale bierkaart te zetten. Als je weet dat bijvoorbeeld het bekende Deense restaurant Noma er in het verleden te gast was, dan besef je hoe belangrijk dit festival is. Het is de eerste keer dat we ons ook buiten België kunnen tonen. Het is ook leuk dat we nu net ‘Hollanders’ ons bier laten proeven. Steeds meer mensen vinden de weg naar onze brouwerij, maar FoodFest kan nog eens heel wat deuren openen.” Ook heel wat Nederlandse en Vlaamse North Sea Chefs tekenen present in Cadzand, en laat het Cowboy Henk-bier nu net prima samengaan met vis- en schaalgerechten. Alle info over FoodFest vind je op deze website.

“‘Blonde kuif’ kan je categoriseren als een echte saison, het bier is gemaakt van biologisch hop uit Poperinge, gerstemout en tarwemout. Er zit zelfs een ziltig smaakje in dankzij de noordzeelucht", vervolgen Ive en Sandy. Het bier bevat 5 graden alcohol en wordt het best geschonken tussen de 7 en 9 graden. “Het is een licht bier, maar zwaar van karakter, en dat is toch ongebruikelijk”, bemerkt Herr Seele. “Voor wie houdt van foodpairing is dit een topproduct. Het bier past uitstekend bij pakweg oesters of garnaalkroketten. Ook het etiket is opvallend: we kozen voor een roze kleur als knipoog naar de punk - denk aan ‘Never mind the bollocks’ van The Sex Pistols.”

Het bier wordt verkocht op 5.000 flessen en is verkrijgbaar via de Facebookpagina van het Cowboy Henk-bier of in brouwerij ‘t Koelschip in de Van Iseghemlaan 101. De stadsbrouwerij startte in 2015 en organiseert ook workshops bierbrouwen. “We hopen het bier ook in cafés te krijgen en denken na over originele tapkranen met de kuif van Cowboy Henk", besluit Herr Seele.