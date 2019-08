Stadsbrouwerij serveert Cowboy Henk-bier én Mien Zeekapiting op de Paulusfeesten: “Eerbetoon aan Lucy Loes mocht niet ontbreken” Leen Belpaeme

09 augustus 2019

18u05 0 Oostende ’t Koelschip presenteert tijdens de Paulusfeesten twee bijzondere biertjes. Je zal er niet alleen van het Cowboy Henk-bier Blonde Kuif kunnen proeven, maar speciaal voor deze feesten is ook een biertje met de klinkende naam Mien Zeekapiting gebrouwen. “Als je de Paulusfeesten zegt, zeg je ook Lucy Loes.”

Brouwers Ive Mostrey en Sandy Major mochten het Cowboy Henk-bier al presenteren op het FoodFest Cadzand van topchef Sergio Herman in juni. Het bier is vanaf nu ook verkrijgbaar in Oostende bij een tiental horecazaken. In het najaar komt Blonde Kuif ook in de drankenhandels, maar wie nu al benieuwd is naar het speciale biertje, kan terecht op de Paulusfeesten. “We zijn trots dat wij als kleine brouwerij het bier van Cowboy Henk mogen brouwen. ‘Blonde kuif’ kan je categoriseren als een echte saison. Het bier is gemaakt van biologisch hop uit Poperinge, gerstemout en tarwemout”, zeggen Ive en Sandy.

Met zeezout

Tijdens de Paulusfeesten zal je ook kunnen genieten van een volledig nieuw bier dat een toepasselijke naam kreeg. “De muziek van de Oostendse zangeres Lucy Loes speelde tijdens het brouwen, het was dan ook niet ver zoeken naar een gepaste naam”, zegt Ive Mostrey. “We hebben vier testbrouwsels gemaakt en hier laten proeven op het terras. De beste werd gekozen en hier hebben we 500 liter van gemaakt. Het is een lichte tripel van 7,5 procent. We hebben zeezout gebruikt met Poperingse hoppe. We zullen Mien Zeekapiting nu tijdens de Paulusfeesten testen en dan later eventueel uitbrengen in flessen.”