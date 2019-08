Stadsbestuur geeft vergunning voor restauratie en verbouwing kinderboerderij ‘De lange schuur’ Timmy Van Assche

24 augustus 2019

11u46 0 Oostende Kinderboerderij ‘De lange schuur’ zal in ere worden hersteld. Het Oostendse stadsbestuur keurde de omgevingsvergunning goed om de ingestorte dwarsvleugel van het beschermde monument herop te bouwen en te restaureren.

Het stadsbestuur van Oostende keurde de omgevingsvergunning goed voor de restauratie en de verbouwing van de kinderboerderij, gekend onder de naam ‘De lange schuur’ op het uiteinde van de Stuiverstraat. De hoeve, die dateert uit de achttiende eeuw, is sinds 2005 beschermd als monument, maar de dwarsvleugel stortte in 2008 in. Die vleugel, waar vroeger het wagenhuis en de strozolder waren ondergebracht, zal nu deels worden herbouwd en gerestaureerd. Het beschermde gebouw behoudt hetzelfde volume en wordt met zoveel mogelijk identieke materialen gereconstrueerd.

Goede toegankelijkheid

Verschillende ruimtes krijgen een nieuwe of andere functie. “Er zullen vergaderzalen, leslokalen, toiletten, een cafetaria en keuken, een kantoor, een technische ruimte en een polyvalente zaal in voorzien worden. De verbouwing zal ook zorgen voor een laag energieverbruik en een goede toegankelijkheid van de kinderboerderij”, laat het stadsbestuur weten. Agentschap Onroerend Erfgoed, de brandweer, Departement Landbouw en Visserij en de verschillende stadsdiensten gaven een gunstig advies. Al in 2017 gaf de Vlaamse overheid een toelage van net geen 400.000 euro voor de heropbouw. De totale kost ligt op zo’n 1 miljoen euro.

“Mooie troef”

“Eindelijk wordt de Kinderboerderij in ere hersteld”, zegt schepen van ruimte en wonen Kurt Claeys (Open Vld). “Als stadsbestuur zullen we erover waken dat de werken gebeuren met respect voor de erfgoedwaarde van het beschermde monument, maar dat het gebouw tegelijk voldoet aan alle huidige normen.” Schepen van openbaar domein, Björn Anseeuw (N-VA), pikt in. “Sommige stadsgebouwen zijn uniek in hun soort. De kinderboerderij is daar één van. Het is een unieke ontmoetingsplek voor jong en oud. En eens de dwarsvleugel in ere is hersteld, krijgt de wijk Stene en bij uitbreiding de hele stad er letterlijk en figuurlijk een ontzettend mooie troef bij.” Silke Beirens, schepen van mens en milieu, besluit: “De kinderboerderij ligt op een unieke plaats in de stad, omringd door landbouwgrond, polders, het Stadsrandbos en de Tuinen van Stene. De komende jaren willen we de kinderboerderij verder uitbouwen tot een actieve doe-boerderij en een proefplaats voor lokale voedselproductie.”