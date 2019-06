Stadsbestuur en stadsharmonie scheiden, 75 muzikanten moeten op zoek naar nieuw lokaal Leen Belpaeme

24 juni 2019

13u02 0 Oostende De stad Oostende heeft beslist om de stadsharmonie niet langer binnen de structuur van de stad te houden. De harmonie moet ook op zoek naar een nieuw lokaal om te repeteren. Momenteel komen de muzikanten samen in de conferentiezaal in het stadhuis, maar de stad wil die zaal nieuw leven inblazen als conferentiezaal.

De stad Oostende is de enige gemeente in ons land die beschikt over een koninklijke stadsharmonie waarvan de organisatie volledig in handen van de stadsdienst is. De harmonie bestaat uit 75 muzikanten, een tamboer-majoor en een dirigent en verzorgt al jaren de officiële plechtigheden. De stadsharmonie doet ook de kioskconcerten op het Wapenplein tijdens de zomerperiode. Op jaarbasis verzorgt de stadsharmonie een 15-tal hoogstaande concerten. De harmonie kost de stad echter jaarlijks 60.000 euro. “Een eigen harmonie is niet echt een kerntaak van de stad. Anderzijds wil het stadsbestuur ook niet dat deze zeer waardevolle en kwalitatieve harmonie in de problemen komt. Het was dus wat zoekwerk om tot een oplossing te komen”, verduidelijkt schepen Bart Plasschaert (CD&V).

Nieuwe vzw

De harmonie zal ondergebracht worden in een vzw. Raymond Steyaert, toekomstig secretaris van de Stadsharmonie, bevestigt dat er een afspraak gemaakt is. “Tegen september wordt de vzw opgericht. Tijdens de gemeenteraad van eind september zal de overdracht gebeuren. De nieuwe vzw krijgt alle instrumenten, muziekstaanders, uniformen en partituren in haar bezit. Ook zal de stad zijn engagementen van voor 2019 nog nakomen.”

Meer autonomie

De nieuwe structuur betekent een pak minder inkomsten voor de muzikanten, maar ze zullen wel een grotere autonomie hebben. Zo zit de harmonie al een tijdje zonder dirigent. Die taak wordt momenteel ad interim uitgevoerd door Bram Mergaert. Eigenlijk moest de stad nu een nieuw examen uitschrijven voor dirigent, maar dat zagen de muzikanten niet zitten omdat ze Mergaert willen aanhouden. Dat probleem is nu van de baan. De grotere autonomie is voor de stadsharmonie dan ook een van de voordelen.

Lokaal gezocht

“We zullen financieel voor onszelf moeten zorgen, maar dat geldt ook voor andere harmonieën. We zullen wel meer dingen voor onszelf kunnen doen. Nu konden we één concert in eigen beheer doen en alle andere optredens waren in opdracht van de stad. Het grootste probleem is dat we op zoek moeten naar een lokaal. We hebben heel wat ruimte nodig om met 70 mensen te kunnen repeteren”, vertelt Bram Mergaert.

Vanaf 2020 zullen de muzikale opdrachten in Oostende verdeeld worden over de vijf muziekgroepen die de stad heeft, de stadsharmonie, de Melody Makers, Het Spoor, de OLVO band en de WIK. Elke groep wordt vergoed naargelang het aantal optredens. “Op deze manier is er een gelijkwaardige vergoeding voor alle groeperingen in de stad”, besluit Plasschaert.