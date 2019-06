Stadionrun levert 3.034,76 euro op voor kinderafdeling AZ Damiaan Leen Belpaeme

02 juni 2019

19u24 0

Op paasmaandag vond de eerste editie van de KVO Etixx Run plaats, een familieloop doorheen het stadion van KV Oostende. Het was een initiatief van studenten Sport en Bewegen van de hogeschool Howest. Het doel van studenten Pieter-Jan Vantilborgh, Edwar Houpline, Toon Baldewijns en Henri Vandierendonck was om geld in te zamelen voor de kinderafdeling van AZ Damiaan. Met de opbrengst van 3.034,76 euro zal het ziekenhuis extra investeren in visuals en materiaal om kinderen af te leiden tijdens vervelende en soms pijnlijke onderzoeken of behandelingen.