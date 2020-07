Stadion van KV Oostende heeft nieuwe naam: Diaz Arena Timmy Van Assche

31 juli 2020

11u23 4 Oostende Het stadion van voetbalclub KV Oostende heeft een nieuwe naam. Voortaan werkt de kustploeg haar matchen af in de Diaz Arena. KVO bereikte hierover een overeenkomst van minstens één seizoen met het bedrijf van voorzitter Frank Dierckens.

KVO onderhandelde met verschillende kandidaten, maar kiest uiteindelijk voor het bedrijf van voorzitter Dierckens. En dat is op zich niet geheel onlogisch. “We zijn blij dat we een overeenkomst bereikten met Frank Dierckens om zijn firma Diaz op ons stadion te doen pronken”, geeft COO Thorsten Theys mee. “Na de turbulente tijden die we kenden vóór de overname is dit gegeven niet louter commercieel, maar evenzeer symbolisch van waarde. Frank zorgde ervoor dat KVO in 2019 de licentie behaalde en een jaar later raakte onder andere dankzij hem de investering van PMG rond. Dat hij nu via zijn firma Diaz nog meer verbonden blijft aan de club is dan ook erg mooi.”

Tot vorig seizoen had Diaz nog een commerciële overeenkomst met Club Brugge. “Maar die is afgelopen en nu kiezen we volledig voor KVO”, zo vertelt voorzitter Frank Dierckens. “Een stadionnaam wordt steevast vernoemd in de media, waardoor ons bedrijf aan naambekendheid kan winnen.” Later wordt de nieuwe stadionnaam officieel ingehuldigd. Diaz volgt als naamsponsor Versluys Bouwgroep op. Diaz is gevestigd in het West-Vlaamse Tielt en is gespecialiseerd in raamdecoratie en (binnen)zonwering.