Stad zet paardenkoetsen op stal tijdens hittegolf Leen Belpaeme

23 juni 2019

16u01 0 Oostende Het stadsbestuur besliste op voorstel van Schepen Hina Bhatti en in overleg met de koetsiers om vanaf maandag 24 juni de paardenkoetsen niet meer te laten uitrijden.

De maatregel blijft gelden zolang de hoge temperaturen, 28°C of meer, aanhouden. De sector van de huurkoetsen volgt in samenspraak met het kabinet van de schepen het kustweerbericht op, alsook de aanbevelingen van de milieupolitie, die extra alert zal zijn. Maandag komt op de gemeenteraad in Oostende overigens een vernieuwd reglement op de huurkoetsen. De herwerkte Stedelijke Verordening op Huurkoetsen houdt rekening met de actuele visie op dierenwelzijn en dierenrechten. “Er komt een totaalverbod op uitrijden voor koetsen vanaf 28°C. Zolang de temperaturen te hoog zijn, blijven de paarden beter op een schaduwrijke plaats, op stal of in de weide. Afhankelijk van specifieke weersomstandigheden kan dit ook beslist worden bij lagere temperaturen. De fysieke geschiktheid van het paard is evenzeer belangrijk. De koetsiers verbinden zich ertoe om enkel volwassen en fysiek geschikte dieren voor te spannen. Samen met de diereninspectie en de milieupolitie volgen we dit op. De paarden krijgen tijdens hun werkdag met grote regelmaat vers water en gezonde paardensnacks aangeboden. Op zonnige dagen met temperaturen onder de 28°C worden ze verfrist met water, telkens dit nodig is”, licht schepen Bhatti toe.

Er zal strikt toegezien worden dat de paarden na één werkdag minstens 2 rustdagen krijgen. “We controleren dit via een registratiesysteem waarbij de chip wordt ingescand. We volgen het welzijn van de dieren op met grote alertheid,” besluit de schepen.