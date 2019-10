Stad zal tribune KVO niet kopen: “Hopen op oplossing tussen de club en Marc Coucke” Timmy Van Assche

24 oktober 2019

12u07 3 Oostende Het verhaal rond de financiële precaire situatie van KV Oostende blijft nazinderen. Vooral de huur van 1,2 miljoen euro per jaar voor de hoofdtribune weeg zwaar op de club.

Her en der wordt geopperd dat het stadsbestuur overweegt de tribune van KV Oostende, die als een molensteen rond de nek van de club hangt, over te kopen. Maar zover zal het niet komen, stelt schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor stadseigendommen. “De aankoop van de tribune door de stad is vandaag niet aan de orde”, zegt Anseeuw. “Het Oostendse stadsbestuur heeft in haar brief het bedrijf van Marc Coucke (Alchylo, red.) er enkel op gewezen dat het stadion van KV Oostende in geval van een faillissement van KV Oostende, zonder vergoeding en voor de stad dus kosteloos, eigendom wordt van de stad. We hopen nu dat er snel een goede oplossing wordt gevonden tussen Marc Coucke en het huidige bestuur van KV Oostende.”