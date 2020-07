Stad wil samenwerken met vrijwilligers die zeehonden op het Klein Strand beschermen van nieuwsgierige bezoekers Leen Belpaeme

02 juli 2020

10u46 1 Oostende Tien vrijwilligers houden momenteel een oogje in het zeil bij de zeehonden die op het Klein Strand in Oostende rusten. Na overleg met bevoegde schepen Silke Beirens, besliste de stad om samen te werken met de vrijwilligers en badges uit te reiken.

In de voorbije weken waren er af en toe problemen met te nieuwsgierige mensen die dicht bij de zeehonden kwamen. Inge De Bruycker kon het echter niet meer aanzien en nam samen met enkele gelijkgezinden het initiatief om bij de zeehonden te waken en mensen die te dicht willen komen aan te spreken. Met succes. De stad wil het initiatief verder ondersteunen. “De zeehonden zijn al een paar jaar in Oostende, maar we zien ze nu inderdaad veel meer dan in de voorbije jaren. De rust tijdens de lockdown heeft daar waarschijnlijk voor gezorgd”, zegt schepen Silke Beirens. In de coronaperiode hebben ook veel Oostendenaars de zeehonden ontdekt. “Zij kwamen vaak te dicht, maar hen konden we sensibiliseren via gerichte communicatie. Nu ook toeristen weer naar Oostende mogen komen is dat moeilijker”, vertelt de schepen. “Een groep mensen heeft daarom vrijwillig beslist om zelf een oogje in het zeil te houden. Dat is mooi, maar zij hebben geen bevoegdheid. We hebben nu wel beslist dat zij net als De Zoroos of de Poezendames een badge zullen krijgen waarmee ze erkend worden als vrijwilliger. We kunnen ze dan eerst een korte opleiding geven en daarna kunnen ze aan de slag met duidelijke afspraken. Er zijn immers ook al enkele klachten binnengekomen omdat niet iedereen de aanpak kan appreciëren. Er zijn steeds meer burgerinitiatieven en het is aan ons als lokale overheid om te kijken wat we daarmee doen. We moeten het enthousiasme omzetten naar een mooi initiatief. Ze kunnen een mooie aanvulling zijn op wat wij als stad al doen”, zegt Silke Beirens.

De vrijwilligers willen graag een natuurlijke afsluiting waarmee de zeehonden beter afgeschermd zouden worden. “Vorig jaar was de optie om geen afsluiting te plaatsen omdat de situatie toen nog anders was. Nu blijkt dat de zeehonden hier vaker vertoeven is dat wel bespreekbaar. Er zijn voorbeelden van hoe zo’n natuurlijke afsluiting er kan uitzien. We zullen hiervoor overleg plegen met MDK, die bevoegd is voor het strand. We zaten ook al samen met de andere actoren zoals het Marien Ecologisch Centrum die tijdens de zomermaanden aanwezig zijn op het strand en bezig zijn rond dit thema.”