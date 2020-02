Stad wil ponton en schuilhokje in 't Bosje herstellen, maar plaatst vraagtekens bij trekveer Timmy Van Assche

11 februari 2020

11u00 0 Oostende Dit jaar zouden in het Maria Hendrikapark, ook bekend als 't Bosje, enkele herstellingswerken worden uitgevoerd. Eindelijk, want een ponton met schuilhokje ligt er al jaren slecht bij.

Wie regelmatig door ’t Bosje of Maria Hendrikapark wandelt, kan het onmogelijk ontgaan zijn. Al een goeie drie jaar liggen een ponton met schuilhokje en kleine, manuele overzet er slecht bij. Het ponton bevindt zich aan de ‘grote lac’, nabij het grote groene plein waar in de zomer theatervoorstellingen plaatsvinden. Zo zijn er enkele planken uit de vloer en is de constructie al jaren afgesloten met hekken. De kleine overzet vind je dan weer nabij het speelplein langs de Groendreef. Mocht het trekveer werken, kan je er een kleine waterplas mee oversteken. Maar ook dit parkelement werk niet meer, de kabels bengelen troosteloos in het water, en zowel roest- als graffititags vallen op.

“Het is ook mij een raadsel waarom de vorige beleidsploeg de pontons en schuilhuisjes niet eerder hebben hersteld. Ik kan moeilijk in hun hoofden kijken”, zegt bevoegd schepen Björn Anseeuw (N-VA) met een knipoog. “Dit jaar maken we alvast 60.000 euro vrij om de nodige herstellingswerken uit te voeren – ook op andere plaatsen in het park. Wat het trekveer of overzet betreft, heb ik opdracht gegeven om na te gaan hoeveel het herstel zou kosten. In het verleden werden er al vaak herstellingswerken uitgevoerd, alleen is het trekveer blijkbaar een lievelingsplek voor vandalen. Ik betreur dat heel erg. De uitstraling van ons park lijdt hieronder en voor gezinnen valt er een speels detail weg.”