Stad wil minder evenementen in Leopoldpark:

“Druk op natuur is te groot geworden” Leen Belpaeme

06 augustus 2019

16u01 52 Oostende Het Leopoldpark werd de voorbije jaren steeds vaker gebruikt als evenementenlocatie, tot ongenoegen van de omwonenden die de geluidsoverlast beu zijn. Het North Sea Beer Festival werd al verplaatst, maar het stadsbestuur wil de druk op het park nog meer wegnemen. “Enkel Theater aan Zee en Winter in het Park moeten hier zeker kunnen blijven, mits duidelijke afspraken”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

“De druk op het Leopoldpark wordt te groot. We gaan niet enkel het North Sea Beer Festival verplaatsen, maar ook Barrio Cantina. Het gaat hierbij niet enkel om de omwonenden. Er is een probleem met geluidsoverlast, maar daarnaast hebben we ook al overleg gehad met Onroerend Erfgoed. Het park heeft een historische waarde en de natuur in het park kreeg gewoon te weinig tijd om zich te herstellen tussen de evenementen door”, licht burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) toe. “Van zodra ik burgemeester ben geworden, heb ik gezegd aan Toerisme Oostende dat het aantal evenementen moest afgebouwd worden. We zijn nu begonnen met het North Sea Beer Festival naar het Zeeheldenplein te verhuizen. Dit plein werd speciaal aangelegd zodat er evenementen konden plaatsvinden, maar momenteel is er enkel a l’Ostendaise.” Theater aan Zee en Winter in het Park zouden wel zeker in het park mogen blijven doorgaan.

Overleg

De burgemeester ontving afgelopen week al de buurtbewoners van het park voor een gesprek. “Sommigen van hen willen een evenwicht zoeken, en anderen willen dat er niets meer georganiseerd wordt. Ik ben het gesprek aangegaan en het resultaat is dat we regelmatig zullen overleggen, maar dat we sowieso afbouwen tot een aanvaardbaar niveau zodat de nachtrust wordt gerespecteerd. We hebben daarnaast ook al met de organisatoren van Winter in het park rond de tafel gezeten en afspraken gemaakt.”

Evenwicht bewaren

Niet iedereen heeft begrip voor klagende buren. In een toeristische stad worden er immers evenementen georganiseerd. “Iedereen is het erover eens dat de druk te groot is geworden en dat er te veel evenementen na elkaar zijn”, verdedigt Tommelein zich. “Er zijn nog plaatsen die te veel druk zijn. Het Sint-Petrus- en -Paulusplein is daar een voorbeeld van. Je hebt het Pauluskleintje, de Bierjutters en de Paulusfeesten. Voor het publiek zijn die laatste een evenement van een week, maar de buurtbewoners ondervinden 20 dagen hinder door de op- en afbouw. We moeten de totaliteit van evenementen monitoren. Ik hou van evenementen die de stad iets bijbrengen, maar we moeten een evenwicht bewaren. Het is onze taak om het evenwicht te vinden en de zaken met elkaar te verzoenen. Toerisme is de economische motor van de stad. We mogen de evenementen ook niet te veel afbouwen.”