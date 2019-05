Stad wil fraaiere Torhoutsesteenweg: al 17 handelaars laten zich ‘coachen’ Leen Belpaeme

28 mei 2019

18u34 4 Oostende De stad wil de Torhoutsesteenweg - al langer een doorn in het oog van veel Oostendenaars - verfraaien, en wel door samen met de handelaars de uitstraling van de winkels te verbeteren. Momenteel hebben 17 handelaars zich ingeschreven voor ‘coaching’.

Schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn (N-VA) ziet verscheidene problemen met de Torhoutsesteenweg, die onder meer bekend staat voor een concentratie aan nacht- en voedingswinkels. “Zo is de uitstraling van het straatbeeld en de handelszaken niet wat ze moet zijn. Dat geldt ook voor hygiëne. Er is daarnaast overlast en criminaliteit. We willen de problemen eerst vanuit een positieve benadering aanpakken. We hebben al twee overlegmomenten gehad met de handelaars in deze zone. We hebben daarbij gemerkt dat heel wat handelaars mee vooruit willen. We zullen ze daarom eerst coachen en ondersteunen”, licht schepen Charlotte Verkeyn toe.

De handelaars uit de zone Torhoutsesteenweg kunnen zich inschrijven in het individuele begeleidingstraject Road to Action. “Hierbij is het de bedoeling dat de handelaars, via een frisse blik van buitenaf, kunnen leren hoe zij door enkele kleine ingrepen hun omzetcijfers kunnen doen toenemen of nieuwe niches aansnijden. Er zal ook sterk nadruk worden gelegd op de ‘look & feel’ van de handelszaken, wat de hele buurt ten goede komt”, weet Verkeyn.

Geïnteresseerde winkeliers kunnen zich melden bij het Economisch Huis Oostende. Voorlopig concentreert de actie zich op het gebied rond de Torhoutsesteenweg, gezien de noodzaak daar. Intussen schreven zich al 17 handelaars in. “We zijn verheugd dat we - door een intense samenwerking met Unizo West-Vlaanderen - dit begeleidingstraject kunnen aanbieden aan de handelaars uit deze zone. Dit is een van de vele initiatieven die genomen worden voor de Torhoutsesteenweg. Elke handelaar kan steeds bij ons terecht voor advies en ondersteuning. We reiken hen de hand uit, maar verwachten ook hun medewerking in de uitvoering van het actieplan”, stelt Thomas Dupon, CEO van Economisch Huis Oostende.

De actie om handelaars aan te spreken, is een eerste stap. “We geloven dat de positieve insteek zal afstralen op de rest van de straat. Als blijkt dat de resultaten uitblijven, dan zullen we later repressiever tewerk gaan. We hebben tijdens de overlegmomenten gemerkt dat er heel wat frustraties leven bij de handelaars. We gaan die ook niet negeren, maar ik geloof niet dat het probleem zal opgelost geraken door als een ‘gendarme’ door de straat te lopen. De handelaars voelen zich onder meer verwaarloosd, doordat de straat niet betrokken wordt bij activiteiten. We hebben daarom al beslist om het werkingsgebied van de Handelaarsbond Belle Epoque uit te breiden naar de Torhoutsesteenweg.”

Jabran Kahn van de Wasilamarkt neemt deel aan het project. “We zijn nu ongeveer een jaar geleden gestart met de zaak. Voor we start gingen, hebben we zoveel mogelijk informatie proberen te verzamelen, maar er waren een paar dingen we niet wisten. Als via deze extra coaching onze zaak kunnen verbeteren, dan willen we dat zeker doen. Het is een kans voor de Wasilamarkt. We doen sowieso ons best om de zaak net te houden. We hebben al enkele controles gehad. In het begin waren er enkele kleine opmerkingen. Bij de latere controles was alles weliswaar in orde.”