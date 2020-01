Stad voorziet extra steun voor Tejo. “We biedt snel en laagdrempelige psychologische hulp aan jongeren” Leen Belpaeme

20 januari 2020

17u39 0 Oostende Tejo Oostende krijgt de komende zes jaar 20.000 euro subsidies per jaar van de stad. Het stadsbestuur wil daarmee zekerheid geven en de werking ondersteunen. Tejo biedt jongeren op een laagdrempelige manier psychologische ondersteuning. Sinds de oprichting in oktober 2017 kwamen al 327 jongeren aankloppen. Momenteel zoekt de organisatie nog therapeuten die minimum twee uur per week vrijwillig willen langskomen.

De Vlaamse jeugd krijgt steeds vaker te kampen met psychische problemen, maar er zijn ook lange wachtlijsten in de sector. “In Oostende wordt 1 op de 3 kinderen in kansarmoede geboren, dat verhoogt enkel de kwetsbaarheid”, zegt schepen Natacha Waldmann (Groen) Daarom wil de stad Tejo ook verder ondersteunen. “Een rechtstreeks toegankelijk, kortlopend aanbod helpt om de hoogste nood te lenigen”, zegt de schepen nog. TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. Het is kortdurend, onmiddellijk, anoniem en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten en onthaalmedewerkers op vrijwillige basis. In Oostende zijn een 30-tal vrijwilliger actief, waaronder 8 therapeuten en klopten al 327 jongeren aan sinds de oprichting op 16 oktober 2017. “264 jongeren werden begeleid tijdens 850 sessies. De therapie duurt maximum tien sessies, maar gemiddeld komen de jongeren vier tot vijf keer terug. De grootste groep is 12 jaar en daarnaast ligt de leeftijd vooral tussen 12 en 18 jaar, licht onthaalmedewerker Ines Valcke de cijfers toe. “De jongeren zijn vooral blij dat ze hier anoniem terecht kunnen en niemand hoeft te weten dat ze hier geweest zijn. De meeste problematieken hebben te maken met angst in het algemeen, boosheid en agressiebeheersing, depressie en zelfmoordgedachten of het verwerken van een echtscheiding”, zegt voorzitter Ann Everaert.

Tejo wil vooral jongeren helpen nog voor het probleem te groot wordt. “We willen jongeren terug op de rails zetten en leren hoe ze met een situatie kunnen omgaan. Doordat we zeer vroeg ingrijpen lukt dat ook”, zegt ondervoorzitter Roos Deventer. De steun van de stad is welkom. “Het zorgt ervoor dat we ademruimte krijgen om ons te concentreren op de jongeren. We zijn daarnaast nog dringend op zoek naar gekwalificeerde therapeuten die wekelijks of tweewekelijks 2 of drie uur therapie willen geven.”