Stad verbiedt ‘mars voor democratie’, actievoerders werken alternatief uit Timmy Van Assche

19 september 2020

13u44 1 Oostende Verschillende burgerbewegingen willen op zondag 27 een zogenaamde ‘mars voor democratie’ houden in Oostende. Het stadsbestuur benadrukt dat ze de optocht niet toelaat omdat het in strijd is met de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad.

Op sociale media wordt opgeroepen om op zondag 27 september mee te lopen in de ‘mars voor democratie’, een reactie op de eerder gehouden ‘mars tegen straffeloosheid’ op 30 augustus. Het stadsbestuur en politie Oostende benadrukken dat de toekomstige optocht niet is toegelaten. “De organisatoren laten uitschijnen dat er toelating verleend is, maar het stadsbestuur en de politie van Oostende benadrukken dat dit niet klopt”, klinkt het unisono bij beide diensten.

In huidige coronatijden moet een betoging statisch zijn en plaatsvinden op een plek waar de veiligheidsafstanden gerespecteerd kunnen worden. Bovendien moeten de organisatoren een risicomodel invullen, vergelijkbaar bij dat van evenementen. “Een mars is zeker géén statische betoging en kan dus onmogelijk toelating krijgen”, pikt korpschef Philip Caestecker in. “Wij staan als politie opnieuw klaar om op te treden. Dergelijke acties vragen veel extra inzet van onze mensen die al heel zware maanden achter de rug hebben.” Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) vult aan: “We kunnen echt geen betogingen toelaten nu het coronavirus opnieuw in opmars is. Dergelijke samenscholingen vormen een te groot risico voor de volksgezondheid. Het getuigt ook van weinig respect voor iedereen die in moeilijke omstandigheden wél de regels naleeft, zoals mensen die een begrafenis, huwelijksceremonie of culturele voorstelling coronaproof organiseren.”

Het stadsbestuur heeft aan de organisatoren gevraagd om te zoeken naar een alternatieve actie, zonder samenscholing. Intussen geven de inrichters aan begin komende week “een coronaproof alternatief met stad en politie af te werken”.

Ook de vorige ‘mars tegen straffeloosheid’ was niet toegelaten. Toen werden racistische slogans gescandeerd. De politie maakte daar een proces-verbaal van op. Het onderzoek loopt nog.