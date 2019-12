Stad schort gesprekken met vakbond op door aangekondigde staking vrijdag Leen Belpaeme

05 december 2019

17u51 1 Oostende Donderdagmorgen vond er een officieel overleg plaats tussen het Oostendse stadsbestuur en de vakbonden. Dit naar aanleiding van de aankondiging vorige week dat de stad op zoek gaat naar externe partners om de activiteiten van catering, gezinszorg en aanvullende thuiszorg verder te zetten. De vakbonden kondigden echter al een algemene staking aan vrijdag en dat betreurt het stadsbestuur.

Vorige week waren er al gesprekken met de vakbonden, waarbij zij hun bezorgdheid uitten en afspraken gemaakt werden over de verschillende acties die ze zouden voeren. “Wij begrijpen de bezorgdheid en toonden ook begrip voor de acties. Zonder enig overleg werden deze echter omgevormd tot een algemene staking van het personeel. Het stadsbestuur stelt vast dat het overleg daardoor in het gedrang komt. Er is wel degelijk een verschil tussen actie voeren en staken. Staken is immers een legitiem maar ultiem actiemiddel. Wie kiest voor staken, schort het overleg op. Stakingen aankondigen en degelijke gesprekken met elkaar, met respect voor elkaars positie, gaan niet samen”, laat het kabinet van de burgemeester nu weten. Tommelein zei eerder deze week al dat hij vermoedde dat sp.a achter de sociale onrust zat. “Het stadsbestuur zal de actievoerders morgen niet ontvangen, aangezien de vakbonden ervoor hebben gekozen om te staken in plaats van verder te overleggen”, luidt de boodschap tenslotte.