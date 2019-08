Stad schakelt drone in die automatisch meeuwennesten herkent en detecteert: “Dit is pionierswerk” Timmy Van Assche

16u59 4 Oostende Het stadsbestuur gaat met de firma ‘Is it a plane’ (IIAP) in zee om via dronebeelden meeuwennesten in kaart te brengen. Het bedrijf ontwikkelde een slim algoritme, waarmee nesten automatisch herkend worden op foto. “Zo wordt uren speurwerk vermeden”, zegt Stefaan Degryse van IIAP. “We willen ook communiceren met de inwoners over wat ze zelf kunnen doen om meeuwennesten aan te pakken”, zegt schepen Silke Beirens (Groen).

Vorig jaar liet het stadsbestuur al een ander bedrijf met een drone boven het Oostendse grondgebied zoeven om nesten vast te leggen op foto. Vervelend minpunt: alle foto’s moesten één voor één bekeken worden door personeelsleden. Quasi onbegonnen werk. Nu heeft IIAP daar een mouw aangepast. In de zone tussen het Thermae Palace en het Vlaams Plein, de binnenstad en wijk Hazegras voerde een drone afgelopen juni automatische vluchten uit. Het gebied ten oosten van de haven werd niet bevlogen. “We hebben elk stadsdeel onderverdeeld in zones en lieten de drone, onder toezicht van een piloot, op een hoogte van 90 meter over de stad vliegen. Uiteraard kregen we van de luchthavenautoriteiten toestemming om de vluchten uit te voeren”, legt Stefaan Degryse uit. Niet zomaar een drone, trouwens, maar een zeer professioneel toestel van maar liefst vijftien kilogram en met een waarde van zo’n 10.000 euro. “De camera heeft een precisie van 0,8 centimeter. We hebben een algoritmisch model uitgedokterd, waardoor de camera van de drone vier types nesten herkent: nesten met eieren, nesten met een broedende meeuw, lege nesten en nesten met jonge vogels. De resultaten zijn verbluffend. In 96 procent van de gevallen is de detectie correct.” In totaal werden meer dan 7.522 foto’s genomen, op 588 was er een detectie. In totaal telden we zo’n 1.700 nesten.” 48 procent van de gedetecteerde foto’s bevatte een nest met ei, 40 procent een nest met broedende meeuw, 11 procent betrof een leeg nest en in amper één procent werden jongen aangetroffen. “De camera kon nesten herkennen in schaduwrijke plaatsen, tegen gevels en schouwen. Dat zou je met het blote oog quasi onmogelijk kunnen doen.”

Tijdwinst

Opvallend: vorig jaar werden ‘maar’ 350 nesten geteld, een cijfer dat een flink stuk lager ligt dan wat de nieuwe dronebeelden aangeven. “Dit zijn de meest accurate cijfers die we kunnen hebben en ze gelden dan ook als nulmeting”, zegt milieuschepen Silke Beirens (Groen). “Ter vergelijking: het duurt voor een specialist 22 seconden om met het blote oog een nest op foto waar te nemen, voor ongeoefende mensen zelfs 68 seconden. De drone herkent een meeuwennest in amper één seconde. De volledige dataset werd nu samengesteld in twee uur tijd, waar je anders tussen de 46 en 142 uur nodig hebt. Ons model is bovendien internationaal inzetbaar, in om het even welke haven”, voegt Degryse er nog aan toe.

Sensibiliseren

Elke foto bevat ook een geolocatie met qr-code. Zo kan de milieudienst meteen opzoeken op welk dak het nest zich bevindt. Er is ook een zogenaamde ‘heat map’ die de concentratie van nesten aangeeft. “Kijk, dit is pionierswerk. Het is de eerste keer dat dergelijke artificiële intelligentie wordt toegepast in combinatie met droneluchtvaart. In theorie zou de data ook toegankelijk kunnen zijn voor alle inwoners, maar we zijn daar niet aan toe", vult Beirens aan. “We maken deze oefening vooral om de vinger aan de pols te houden. Dit is zeer interessant studiemateriaal, niet alleen voor het stadsbestuur, maar ook voor het Vogelopvangcentrum, het Vlaams Instituut voor de Zee en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek”, gaat de schepen door. “Wat betreft de bestrijding van mogelijke overlast door meeuwen: we gaan een andere communicatie hanteren en de focus leggen op preventie en sensibilisatie. We willen dat mensen niet alleen de brandweer contacteren om een nest aan te pakken. Wat kunnen mensen zelf doen, kunnen ze op hun (plat) dak zelf netten of pinnen plaatsen, resten van nesten verwijderen? Daar willen we inwoners bij helpen en de workload van de brandweer – die vorig jaar 600 interventies inzake meeuwennesten uitvoerde – verder verlichten. In januari 2020 willen we alvast een meeuwenteam in het leven roepen, dat gericht kan ingrijpen waar nodig. De werking en samenstelling van dat team wordt nu volop besproken.” Het stadsbestuur betaalde 3.000 euro voor dit project. Het is de bedoeling dat er in de toekomst nog nieuwe vluchten komen.