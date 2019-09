Stad schaft nachtbussen om 4 uur af. “Helft van de bussen helemaal leeg” Leen Belpaeme

20 september 2019

10u36 6 Oostende De extra nachtbussen die op vrijdag- en zaterdagnacht om 4 uur het centrum verbinden met de rand van Oostende, worden vanaf 6 januari 2020 afgeschaft.

“Het aantal reizigers dat gebruik maakt van deze dienstverlening is bedroevend laag. Meer dan de helft van de keren rijden die bussen zelfs leeg rond. Per jaar nemen slechts 678 reizigers zo’n nachtbus. De stad betaalt hiervoor 128.662,32 euro. Een nachtelijk busritje kost de stad dus 190 euro per reiziger. Dit is compleet onverantwoord. Zeker als je weet dat je bijvoorbeeld voor een rit met de taxi om 4 uur ‘s morgens, van deur tot deur, slechts 10 euro betaalt”, zegt schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA)

De vier lijnen waarover het gaat zijn lijn 81-82 Conterdam tot Zandvoorde, lijn 85 naar Stene, lijn 86 naar Raversijde en lijn 89 naar de Vuurtorenwijk. Enkel de ritten om 4 uur ’s morgens verdwijnen. “Deze nachtbussen werden door het vorig stadsbestuur in september 2017 opgestart omdat er geld vrijkwam dat voorheen werd gebruikt voor gratis bussen voor 60-plussers. Wij vinden het evenwel zinloos om geld uit te geven aan een aanbod waar helemaal geen vraag naar is,” besluit Björn Anseeuw.