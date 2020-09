Stad roept mensen op om extra coronasteun aan te vragen: “We weten dat er een drempel is, maar neem contact op als je het moeilijk hebt” Leen Belpaeme

14 september 2020

18u36 0 Oostende Oostende heeft een budget van meer dan een 1.076.087 euro gekregen van de hogere overheid om inwoners in nood te ondersteunen. Dat wordt onder meer gebruikt voor bestaande cliënten van het OCMW die moeite hebben om hun facturen te betalen, maar iedereen die inkomensverlies geleden heeft kan een aanvraag indienen. “We weten dat het voor veel mensen een drempel is om naar het Sociaal Huis toe te stappen, maar we willen iedereen oproepen die het moeilijk heeft om dit toch te doen”, zegt schepen Natacha Waldmann.

Heel veel mensen hebben door corona inkomensverlies geleden. Voor sommige mensen is het daardoor moeilijk om alle facturen, zeker bij de start van het schooljaar, te betalen. Dankzij subsidies van de Vlaamse en Federale Overheid heeft Stad Oostende nu middelen ter beschikking om ook deze mensen te steunen. “We zien dat er mensen in de problemen komen die voordien geen moeilijkheden hadden. Voor deze doelgroep is het soms moeilijk om hulp te vragen. We willen daarom een brede oproep lanceren voor de coronasteun die ze kunnen

Brede doelgroep

De stad wil dit aanbod ruim bekend maken om een brede doelgroep te bereiken. “Mensen die de voorbije maanden in financiële of materiële moeilijkheden gekomen zijn, ook mensen die niet in armoede verkeren, kunnen dankzij deze coronasteun geholpen worden. Denk aan mensen die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van flexijobs, zelfstandigen of mensen die een beroep uitoefenen in een sector met weinig werkzekerheid zoals de culturele sector.” De steun is er voor iedereen die gevolgen ervaart van de coronacrisis. Oostendenaars met een sterk gedaald inkomen, mensen in tijdelijke moeilijkheden, met plotse schulden of een plotse hoge factuur terwijl de reserves op zijn: deze mensen hebben nu recht op steun.” Iedereen kan een aanvraag indienen. Het Sociaal Huis voert eerst een sociaal onderzoek om te bekijken of iemand recht heeft op de steun. De hulp kan bestaan uit een financiële tussenkomst waar nodig, maar kan ook materieel zijn. Tussenkomsten in energie, huisvesting of andere basisbehoeften zijn mogelijk. En tenslotte kan het ook gaan over psychologische ondersteuning en begeleiding op het vlak van gezondheid.

Strakke timing

De subsidies moeten volgens de voorwaarden van de hogere overheid voor 31 december besteed zijn. “Dat is een strakke timing. We vragen uitstel aan de overheid, maar we willen daarom ook zo snel mogelijk zo’n groot mogelijk doelpubliek bereiken. We hebben daarom al infosessies gegeven voor doorverwijzers. Wij stellen ondertussen vier maatschappelijk werkers ter beschikking om het sociaal onderzoek te voeren”, zegt Waldmann nog.

De stad zal via de aanvragen ook een beter zicht krijgen op wie het moeilijk heeft door de coronacrisis. “Daar hebben we op dit moment eigenlijk nog geen volledig zicht over. Bovendien zullen mensen kunnen kiezen of we hen volgend jaar opnieuw contacteren voor nazorg en om te kijken hoe het met hen gaat", vult Geert Lowyck, diensthoofd budget en schuldhulpverlening aan.

De coronasteun kan aangevraagd worden via:

• Edith Cavellstraat 15 (op afspraak: 059 59 10 10 of gratis: 0800 1 8400)

• coronasteun@oostende.be

• Digitale aanmelding: www.oostende.be/coronasteun