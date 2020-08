Stad promoot Multimove voor jonge kinderen Leen Belpaeme

20 augustus 2020

13u43 0 Oostende In september is er weer ‘Multimove’, een gevarieerd bewegingsprogramma voor kinderen van 3 tot 8 jaar. Bij ‘Multimove’ ligt de focus op algemene bewegingsvaardigheden zonder nadruk op een specifieke sporttak. De stad geeft nu een multimovegids uit met een overzicht welke clubs een aanbod hebben.

September is traditioneel de maand waarin kinderen voor het eerst lid worden van een sportclub. Vaak wordt al op heel jonge leeftijd gekozen voor één bepaalde sport. “Maar helaas wordt die keuze vaak gemaakt omwille van verkeerde redenen. Zo wordt meestal gekozen voor een sport(club) waarin de vriendjes zitten of een sport die ook door de ouders werd beoefend. Dit zijn niet per se de sporten waarvoor de kinderen aanleg hebben of die ze graag doen”, zegt schepen Bart Plasschaert. Vooraleer kinderen zich op één bepaalde sport toeleggen, is het belangrijk dat ze eerst de basismotoriek voldoende ontwikkelen. Daarom is er ‘Multimove’.

Via de Multimovegids brengt Stad Oostende in kaart welke sportclubs Multimove aanbieden, zodat het voor de ouders makkelijker is om de weg te vinden naar sportclubs waar de kinderen hun motorische ontwikkeling het best uitbouwen. Naast het Multimove aanbod in de stad biedt de gids ook een overzicht van alle sportclubs met een aanbod voor kleuters. “Een goede motorische ontwikkeling is een basisvoorwaarde voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en in het bijzonder om ook op latere leeftijd voldoende fysiek actief te blijven. We zetten dan ook in op participatie van de allerkleinsten. We geven hen ruimte en zorgen voor een ruim aanbod”, legt schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert uit.

De Multimovegids is verkrijgbaar op diverse locaties of digitaal op www.oostende.be/multimove.