Stad organiseert toch weer ophaling grof huisvuil, maar nu op vaste dagen Leen Belpaeme

03 maart 2020

13u09 0 Oostende Vanaf september organiseert stad Oostende opnieuw een ophaling voor grof huisvuil, maar nu op vaste dagen en tegen betaling. De dienst werd begin dit jaar stopgezet, maar die beslissing botste op kritiek.

Ten laatste op 1 september wordt de ophaling van het grof huisvuil in Oostende opnieuw opgestart. De stad zal hierbij te werk gaan zoals in de buurgemeenten. “Daar kun je op zes vaste dagen per jaar je grof huisvuil tegen betaling laten ophalen. We willen in Oostende hetzelfde systeem invoeren maar dan elke maand, op twaalf vaste dagen dus. De procedure om een firma hiervoor aan te stellen loopt nu. Ten laatste in september kan de eerste ophaalronde starten. Wie grof huisvuil dan wil laten ophalen zal dat kunnen aanvragen,” aldus schepen Björn Anseeuw (N-VA).

De ophaling van grof huisvuil werd begin dit jaar nog stopgezet maar die beslissing botste op kritiek bij onder meer oppositiepartij sp.a/stadsmakers. Zo argumenteerde Vanessa Vens dat het niet voor iedereen mogelijk is om zelf naar het containerpark te rijden met meubels of andere grote stukken en wie beroep doet op de privésector betaalt snel een aardige som.