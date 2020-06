Stad Oostende zoekt nieuwe uitbater voor Leescafé in de bibliotheek Leen Belpaeme

19 juni 2020

19 juni 2020 08u53 Oostende Stad Oostende gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor het Leescafé in de bibliotheek. Geïnteresseerden kunnen tot 30 september een offerte indienen.

Samen met de bibliotheek vormt het Leescafé een belangrijke ontmoetingsplaats in de stad. Er was wat ongenoegen, nadat de overeenkomst met de vorige uitbater stopgezet werd. De stad is nu op zoek naar een nieuwe concessionaris. Er is een clausule in de concessie opgenomen, waarbij de nieuwe uitbater extra kansen moet bieden aan werkzoekenden die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt door onder andere werknemers aan te werven uit de sociale economie.

De kandidaat-uitbater betaalt jaarlijks een vergoeding van 8.950,81 euro (exclusief BTW). Schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert is tevreden dat er niet voor een puur commerciële aanpak gekozen wordt. “Door de vaste prijszetting kan er bovendien gefocust worden op een kandidaat die de beste samenwerking tussen het Leescafé en de bibliotheek voor ogen heeft.” Volgens schepen Charlotte Verkeyn werd bewust gekozen voor een aanbesteding met een sociale clausule. “Op die manier grijpen we elke kans om de tewerkstellingskansen in onze stad te verhogen.”

Wie interesse heeft, kan een offerte indienen tot 30 september. De toewijzing voor de uitbating van het Leescafé gebeurt na een onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Het volledige bestek voor de toewijzing van de concessie van het Leescafé is vanaf 23 juni te vinden op www.oostende.be.