Stad Oostende zoekt jobstudenten en organiseert speeddates Leen Belpaeme

19 februari 2020

08u02 7 Oostende Op zaterdag 14 maart organiseert Stad Oostende een jobdag voor jobstudenten die tijdens de zomervakantie bij de Stad aan de slag willen. De stad zet zo'n 900 studenten in op verschillende diensten.

Tijdens de speeddating worden de kandidaten voor de diverse jobs gescreend. Kandidaten die eerder als jobstudent werkten en positief geëvalueerd werden, zijn vrijgesteld van de screening. Voor een aantal functies met een specifiek diploma wordt een aparte screening georganiseerd. De stad zoekt in totaal zo'n 900 studenten. De grootste aantallen zitten bij de reddingsdienst en de speelpleinwerking. Ook in kader van de netheid worden heel wat jobstudenten aangesteld. De moeilijkst in te vullen profielen zijn die in de zorg zoals kinderopvang, buitenschoolse kinderopvang, speelpleinwerking en in de woon- en jeugdzorg. De maand augustus is in het algemeen een moeilijke periode om volledig ingevuld te krijgen. Voor heel wat functies wordt geen attest of vooropleiding gevraagd. Voor andere functies zijn er wel bijkomende specifieke vereisten. Denk maar aan de vakantiejob als redder aan zee, animator bij speelpleinwerking of medewerker bij de dienst Informatica.

Geïnteresseerde jongeren kunnen zich nog tot en met 1 maart 2020 inschrijven via het online formulier op www.oostende.be/jobstudenten. Iedereen die zich inschrijft, ontvangt een uitnodiging voor de jobdag. Ook voor de paasvakantie is de Stad nog op zoek naar jobstudenten.