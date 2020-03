Stad Oostende voorziet extra openbare toiletten nu horecazaken gesloten zijn Leen Belpaeme

14 maart 2020

15u36 0 Oostende Nu alle horecazaken gesloten zijn in Oostende, zal de stad extra openbare toiletten plaatsen.

“De verplichte sluiting van cafés en restaurants weerhoudt mensen er niet van om aan de Vlaamse kust te komen fietsen en wandelen. Daar is ook niets mis mee. Buiten bewegen is en blijft gezond”, aldus schepen Björn Anseeuw (N-VA) “Alleen kunnen fietsers en wandelaars sinds vandaag niet langer naar het toilet in onze cafés en restaurants. Daarom heb ik, na overleg met de Burgemeester, opdracht gegeven om zo snel als mogelijk extra openbare toiletten te huren en in de stad te plaatsen. Ook de uriliften in de stad worden onmiddellijk opengesteld. Daarnaast worden de andere bestaande openbare toiletten zoveel als mogelijk geopend voor het publiek.”