Stad Oostende verlengt erfpacht stadion KV Oostende tot 2070 Timmy Van Assche

16 mei 2020

17u00 6 Oostende Nadat KV Oostende haar licentie voor voetbal in eerste klasse heeft behaald voor het seizoen 2020-2021, beslist het Oostendse stadsbestuur nu om de erfpacht voor de Versluys Arena met 20 jaar te verlengen tot 31 mei 2070.

In 2015 sloot het toenmalige stadsbestuur van Oostende een erfpachtovereenkomst af met de nv Oostende Stadion voor de bouw van een nieuwe tribune. Die overeenkomst liep tot 31 mei 2050, maar kon worden verlengd. En dat gebeurt nu ook, voor nog eens twintig jaar. “We willen dat KV Oostende verder een duurzame toekomst kan uitbouwen in de Versluys Arena zodat de vele supporters nog lang zullen kunnen genieten van topvoetbal in Oostende”, zegt eerste schepen Björn Anseeuw (N-VA). “Deze verlenging biedt zowel de club als de nv Oostende Stadion economische zekerheid. Deze verlenging kost onze stad niks.” Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) bevestigt: “Na de succesvolle overname door PMG en het behalen van de licentie, is deze verlenging het sluitstuk van de redding van KVO. Zo zijn alle ingrediënten aanwezig voor nog jarenlang Oostends voetbalplezier op het hoogste niveau.”

Belangrijk detail: in het extreme geval dat KV Oostende ooit failliet zou gaan en er dus geen voetbalclub meer zou spelen in het stadion, komt de site gratis in handen van de stad.