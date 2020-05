Stad Oostende roept op om te applaudisseren voor politie: nu zaterdag om 15 uur Bart Boterman

07 mei 2020

14u19 0 Oostende Stad Oostende roept de bevolking op om zaterdag om 15 uur te applaudisseren voor de politie- en veiligheidsdiensten. “Ze werkten de voorbije weken in de frontlinie, zeven dagen op zeven en de klok rond. Ze doen hun uiterste best om alles veilig te houden. Daarom wil de stad hen een hart onder de riem steken met een applaus”, klinkt de oproep. Sinds de maatregelen schreef de Oostendse politie zo'n 1.400 pv’s uit.

De stad spreekt van een bewogen periode voor de lokale politie van Oostende. “Enerzijds omdat het korps nog maar net verhuisde naar het nieuw gebouw en meteen ‘coronaproof’ moest worden. Anderzijds omdat politiemensen moesten handhaven op zaken waar ze in het verleden nooit eerder mee geconfronteerd werden”, luidt het.

“Het dagelijkse applaus voor mensen uit de zorgsector om acht uur ‘s avonds is een succesvol initiatief in deze coronatijden. Maar er zijn nog andere sectoren die wel eens een applausje ‘vanuit ons kot’ verdienen. Stad Oostende wil nu zaterdag de politie en veiligheidsdiensten extra in de kijker plaatsen en bedanken met een applaus om 15 uur”, aldus de oproep. “Het applaus kan - uiteraard vanuit je kot - van op het balkon of in de voortuin. Het blijft niet toegelaten om samen te troepen of de afstandsregels te overtreden.”

Grote inzet, veel overtredingen

De politie had vooral veel extra werk door controles op het naleven van de essentiële verplaatsingen, afstandsregels en het verbod op samenscholingen. Enkele cijfers illustreren de inzet van politie sinds 13 maart, de dag die in ons collectief geheugen staat gegrift door het ingaan van de coronamaatregelen.

Volgens het stadsbestuur zijn ongeveer 1.400 corona-overtredingen vastgesteld in de badstad. Sinds de maatregelen worden zestien extra politiemensen ingezet op het terrein. Op vrijdag- en zaterdagnacht kwamen daar telkens nog vijf à zes politiemensen bij. In de paasvakantie werden zelfs veertig extra politiemensen ingezet, in bijstand van de federale cavalerie. Aan de andere kant was er een logische daling van het aantal verkeersongevallen en inbraken. Wel waren er meer tussenkomsten voor intrafamiliaal geweld en drugsdelicten.

Applaus om 15 uur