Stad Oostende organiseert opnieuw gratis fietslessen voor volwassenen Leen Belpaeme

21 september 2020

09u24 0 Oostende De dienst Sport van Stad Oostende organiseert dit najaar opnieuw fietslessen voor volwassenen.

Fietsen en zwemmen zijn twee basisvaardigheden die elke volwassene onder de knie zou moeten hebben, maar dit blijkt niet altijd het geval te zijn. Tijdens de fietslessen worden deelnemers stap per stap het fietsen aangeleerd. Afhankelijk van de fietsvaardigheden volgden de leerlingen een, twee of drie modules van telkens vier lessen. “Deze lessen zijn op maat van elke deelnemer en worden gegeven door heel gemotiveerde vrijwillige lesgevers die hiervoor een specifieke opleiding kregen”, legt schepen voor Sport Bart Plasschaert uit. “Dat de beschikbare plaatsen voor deze lessen telkens snel de deur uitvliegen, bewijst de noodzaak ervan.”

De lessen lopen tot en met 2 oktober. De centrale organisatieplaats is het binnenplein van sportcentrum De Koninklijke Stallingen. Per module kunnen maximum 20 personen (10 deelnemers in de voormiddag en 10 deelnemers in de namiddag) deelnemen. De kostprijs bedraagt 10 euro voor de eerste en tweede modules en 15 euro voor module drie. Personen die recht hebben op een kansentarief krijgen korting via de UiTPAS.