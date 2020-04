Stad Oostende opent een online rouwregister Leen Belpaeme

24 april 2020

11u37 3 Oostende Vanaf vandaag kan iedereen naar aanleiding van de coronacrisis op de website van Stad Oostende een boodschap achterlaten op een digitaal rouwregister.

Ondanks de zware inspanningen van ziekenhuizen en woonzorgcentra maakt het coronavirus ook in Oostende slachtoffers. “Het online rouwregister biedt nu aan iedereen de kans om zijn of haar medeleven te betuigen met de nabestaanden van de mensen die overleden aan het coronavirus. Dat is een sterk signaal van solidariteit”, zegt schepen Hina Bhatti.

Omdat je tegenwoordig enkel op afspraak kunt langsgaan op het stadhuis, is een papieren rouwregister geen optie. “Via een online rouwregister kunnen mensen elkaar wel digitaal ontmoeten om hun verdriet te delen. Boodschappen van bekenden of onbekenden kunnen een hart onder de riem betekenen voor iedereen die iemand verloor aan het coronavirus. Een troostende boodschap, een zelfgeschreven gedicht, een eenvoudig woord van sterkte,... zorgen ervoor dat mensen weten dat ze er niet alleen voor staan.”

Via oostende.be/rouwregister kan iedereen op het online rouwregister van de stad terecht. Wie een boodschap wil nalaten wordt gevraagd om zich te registreren. Dat kan eenvoudig via een mailadres of met een bestaande ‘Mijn Oostende’-account. Onmiddellijk daarna kan een tekst of een foto gepost worden.