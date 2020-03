Stad Oostende lanceert 'Sociale Noodlijn’ Leen Belpaeme

15 maart 2020

19u22 0 Oostende Stad Oostende opent vanaf maandag 16 maart een ‘Sociale Noodlijn’. Op het tijdelijk telefoonnummer 059/25 85 85 kunnen mensen met een beperkt netwerk terecht met concrete vragen zoals de nood aan boodschappen en maaltijden aan huis, bezorgdheden of gewoon voor een babbel.

Als maatregel in de strijd tegen het coronavirus sloot Stad Oostende vorige woensdag alle tien ontmoetingscentra. Die ontmoetingscentra (OC’s) zijn een verzamelplaats voor onder meer sociaal kwetsbare inwoners van de Stad. Door de sluiting vallen een aantal cruciale diensten van de OC’s weg zoals de dagelijkse maaltijden. Daarnaast spelen de ontmoetingscentra ook een belangrijke rol in het vermijden van vereenzaming. Om toch tegemoet te komen aan deze doelgroep en andere sociaal kwetsbare groepen in Oostende, lanceert Stad Oostende tijdelijk een ‘Sociale Noodlijn’. Het nummer 059 25 85 85 zal vanaf maandag 16 maart zeven dagen op zeven bemand zijn, telkens tussen 9 en 18 uur.

Boodschappenservice

Oostendenaars kunnen met verschillende vragen bij de Sociale Noodlijn terecht. Door de overdreven drukte in de supermarkten eind vorige week, is het niet uitgesloten dat een aantal ouderen het halen van boodschappen heeft uitgesteld. Voor mensen die tot de risicogroep behoren, minder mobiel of ziek zijn en in hun eigen sociaal netwerk geen oplossing hebben, biedt de Sociale Noodlijn een boodschappenservice aan. Daarbij kunnen basisproducten aan huis bezorgd worden. Oostendenaars die na het sluiten van de OC’s geen andere oplossing hebben voor een dagelijkse warme maaltijd, kunnen via de Sociale Noodlijn ook nagaan of ze in aanmerking komen voor maaltijden aan huis. Momenteel zijn al meer dan 75 mensen ingeschreven voor deze dienst. Er wordt ook nauw samengewerkt met bestaande diensten. Als mensen in acute nood dreigen te raken, wordt dit met prioriteit doorgegeven aan het bestaande Meldpunt Senioren in Nood dat indien nodig huisbezoeken kan doen.

Vereenzaming

De Sociale Noodlijn wil ook beschikbaar zijn voor mensen die gewoon nood hebben aan een babbel. Om gevoelens van angst en onzekerheid bij kwetsbare doelgroepen op te vangen, zal er ook proactief gewerkt worden. Maatschappelijk werkers van Stad Oostende zullen vanuit de Sociale Noodlijn ook zelf gericht mensen opbellen. Het gaat hierbij onder andere om senioren of mensen met medische problemen die gekend zijn vanuit de dagelijkse werking van de ontmoetingscentra. “De komende dagen zal de werking permanent opgevolgd en zo nodig bijgestuurd worden als dit uit de contacten met de doelgroep nodig zou blijken”, zegt schepen Natacha Waldmann (Groen). “Voor de Sociale Noodlijn zal onder andere het personeel van de tijdelijk gesloten ontmoetingscentra ingezet worden”, vult Maxim Donck aan.