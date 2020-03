Stad Oostende lanceert gratis contactnummer en het is makkelijk te onthouden. Vragen? Bel naar 0800 1 8400 Leen Belpaeme

26 maart 2020

15u43 3 Oostende Tijdens de coronacrisis wil Stad Oostende zo veel mogelijk drempels wegwerken voor burgers met vragen en problemen. Daarom lanceert Stad Oostende het gratis nummer 0800 1 8400.

Op het gratis nummer 0800 1 8400 kunnen inwoners van Oostende voortaan terecht met vragen voor alle stadsdiensten. Er is gekozen voor één contactnummer dat ook makkelijk te onthouden is, door de postcode van Oostende (8400) te gebruiken in het oproepnummer. Zo wil Stad Oostende, zeker in deze tijden, nog beter en laagdrempeliger bereikbaar zijn voor de burger. De stad denkt erover na om dit nummer ook na de coronacrisis te behouden.

Bij elke oproep naar het nieuwe gratis nummer krijgen bellers een keuzemenu te horen. Via optie 1 wordt er doorgeschakeld naar het onthaal van het stadhuis. Op dit moment is het stadhuis enkel nog toegankelijk op afspraak voor dringende zaken, zoals bijvoorbeeld het aangeven van een geboorte. Wie zo’n afspraak wil maken, kan dit dus nu via het gratis nummer doen. Ook voor alle praktische vragen over de coronamaatregelen in Oostende, kunnen bellers hier terecht. Bel hiervoor niet naar de lokale politie. Contacteer de politie enkel voor noodgevallen of voor meldingen van ernstige inbreuken tegen de maatregelen, niet voor informatievragen. Optie 2 in het keuzemenu schakelt dan weer door naar de centrale campus in de Edith Cavellstraat, het vroegere Sociaal Huis. Hier kunnen burgers terecht met dringende vragen voor de verschillende welzijns- en zorgdiensten van Stad Oostende. Via optie 3 kom je terecht bij de Sociale Noodlijn.

Voor alle duidelijkheid: de achterliggende en gekende 059-nummers van bijvoorbeeld het stadhuis of de Sociale Noodlijn blijven ook actief en bereikbaar. Bij deze nummers kunnen telefoonoperatoren wel nog de (beperkte) kosten aanrekenen van een oproep naar een vaste lijn. Voor mensen die bellen via het 0800-nummer valt die kost weg.