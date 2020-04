Stad Oostende koopt grond aan het Duinenkerkje: “Nu kunnen we er de bijzondere natuur in ere houden” Leen Belpaeme

20 april 2020

18u07 0 Oostende De site aan het Duinenkerkje, een waardevol groengebied van 9 hectare met een grote historische waarde, is door de stad Oostende aangekocht.

Met de aankoop van 9 hectare grond aan de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk zet de stad Oostende een belangrijke stap vooruit bij het realiseren van een natuurgebied op deze locatie, zoals in het bestuursakkoord staat. “Nu kunnen we het nodige doen om de natuur op deze plek op te waarderen en in ere te houden”, verduidelijkt schepen van Openbaar Domein Björn Anseeuw (N-VA).

Zeldzame orchideeën

Naast de historische waarde is dit stukje erfgoed een bijzonder mooi groengebied. “Deze groenzone ligt vlak tegen de duinengordel. Op weinig plaatsen aan de kust is de overgang tussen de duinen en het polderlandschap zo mooi zichtbaar. De duinengordel houdt de wind tegen, zodat de talrijke bezoekers op de site ten volle kunnen genieten van de zon. De overgang van duin naar polder brengt een bijzondere flora met zich mee, zoals zeldzame orchideeën.”

Laatste rustplaats van Ensor

Het Duinenkerkje was ook een van de favoriete plekken van kunstschilder en baron James Ensor, die er zijn laatste rustplaats heeft. Op het einde van de 19de eeuw zette hij zich in voor het behoud van het kerkje en de duinen. Het is onder andere dankzij Ensor dat de Oostendenaar hier vandaag van een prachtig stukje natuur kan genieten.

Stad Oostende zal in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos en het Agentschap Onroerend Erfgoed een projectplan uitwerken voor de site.