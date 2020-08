Stad Oostende is tevreden met maatregelen NMBS Leen Belpaeme

12 augustus 2020

09u30 0 Oostende In een overleg met de waarnemend gouverneur, de NMBS en de kustgemeentes met een station, werden afspraken gemaakt om de drukte aan de kust in goede banen te leiden. Oostende is tevreden met de maatregelen.

NMBS heeft de kustgemeenten verzekerd dat de treinen naar de kust dit weekend met maximale capaciteit van 80 procent zullen rijden. Er zullen ook geen extra treinen worden ingelegd. Verder zal er toezicht en begeleiding zijn door de politie. Er zullen ook steeds voldoende uitgaande treinen zijn om mensen veilig thuis te brengen. Stad Oostende is tevreden met deze beslissingen. “Iedereen is welkom in Oostende, maar het moet op een veilige manier kunnen. Dat was al van bij het begin van de coronacrisis het voornemen van de stad en daar heeft Oostende zich ook zo goed mogelijk op voorbereid. Daarom is er op drukke dagen een aanmeldingssysteem op de centrumstranden. Dat systeem is ook komend weekend van kracht. Het aanmeldingssysteem past in een breder plan met daarbij ook een zomerteam van meer dan 100 mensen die alles in goede banen leiden, experten in crowd control die voortdurend alle bezoekersstromen monitoren en sturen, digitale en dynamische signalisatieborden, extra strandparking enzovoort”, licht waarnemend burgemeester Kurt Claeys toe.

“We willen zoveel mogelijk mensen een veilige én aangename dag aan het strand gunnen. We zijn tevreden met de inspanningen van de NMBS om dit evenwicht mee te bewaken” zegt het stadsbestuur nog.