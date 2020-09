Stad Oostende huldigt sportkampioenen met livestream van Feest van de sport Leen Belpaeme

08 september 2020

08u09 0 Oostende Met de uitreiking van de trofeeën van Sportverdienste tijdens het ‘Feest van de Sport’ huldigt Stad Oostende elk jaar haar atleten en sportploegen die unieke prestaties hebben neergezet. Die huldiging zal dit jaar - omwille van de coronamaatregelen - voor het eerst digitaal plaatsvinden met een live stream.

De editie 2020 van het ‘Feest van de Sport’ - voorzien op 13 maart - werd door de uitbraak van de coronacrisis spijtig genoeg op de valreep geannuleerd. Om de sporters die in 2019 uitzonderlijke prestaties hebben geleverd toch de waardering te geven die ze verdienen, zal het Feest van de Sport dit jaar alsnog doorgaan op vrijdag 25 september in Cultuurcentrum De Grote Post. Naast de zes trofeeën van Sportverdienste wordt ook een Lifetime Achievement Award uitgereikt voor een uitzonderlijke carrière binnen het Oostendse sportleven en wordt de Sportambassadeur van Oostende bekendgemaakt. “Het is belangrijk dat we niet alleen de sportclubs maar ook de individuele atleten die in 2019 uitzonderlijke prestaties hebben geleverd, maar dit jaar helaas niet in actie konden treden, alsnog in de kijker stellen”, zegt schepen Bart Plasschaert.

Omwille van de strenge coronamaatregelen zal slechts een beperkt publiek van genomineerden en genodigden de uitreikingen kunnen bijwonen. De Stad zorgt daarom voor een creatieve oplossing door het integraal uitzenden via een livestream die te volgen zal zijn via de website www.oostende.be/feestvandesport. De presentatie van de avond is in handen van Guga Baul.

Dit zijn de genomineerden:

Categorie Sportvrouw

Emma Plasschaert (zeilen)

Sandrine Tas (skeeleren)

Stien Vanhoutte (skeeleren)

Sportman

Egon Plovier (zeilwagenrijden)

Michaël Obasuyi (atletiek)

Quinten Vandenbossche (jetski)

Categorie Beloftevol meisje

Fran Vanhoutte (skeeleren)

Julie Van Hauwaert (tafeltennis)

Lotte Vanhauwaert (zwemmen)

Categorie Beloftevolle jongen

Gianni Terryn (BMX)

Rien Denolf (trampoline)

Simon De Gendt (zeilen)

Categorie Sportploeg

Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende - dubbelvier seniorteam lichte heren (roeien)

Hermes Rekkenshop Volley Oostende – Liga A dames (volleybal)

Zwaantjes Rollerclub – Delegatie Belgische aflossingsploeg (skeeleren)

Categorie Beloftevolle jeugdsportploeg

Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende – team acht met stuurvrouw (roeien)

Royal Ostend Swimming Club - U17 (waterpolo)

Ostend Padel Club - Andres Beuselinck en Florian Vandelanotte (padel)