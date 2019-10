Stad Oostende en eigenaar Hotel Du Louvre moeten 42.000 euro schadevergoeding betalen aan buur Leen Belpaeme

03 oktober 2019

13u55 1 Oostende Het hof van beroep heeft de stad Oostende en de eigenaar van Hotel du Louvre veroordeeld tot het betalen van 42.000 euro schadevergoeding aan de buren van het pand. Volgens het hof handelde de stad fout door in 2018 een nieuwe vergunning af te leveren en de verkrotting zo lang te gedogen. Als eigenaar Desimpel Construct het pand niet binnen de 30 dagen water- en winddicht maakt, moet ze ook 500 euro dwangsom per dag neertellen.

De soap rond Hotel du Louvre heeft een nieuwe aflevering. Het dossier gaat ondertussen al terug tot in 2004, wanneer de stad het pand in de Karl Janssenslaan verkoopt aan bouwpromotor Desimpel Construct. De bedoeling van bij de start is om het te slopen en er een appartementsgebouw van 18 meter diep en 17 meter hoog te bouwen. De buren verzetten zich meteen. In de loop der jaren diende de bouwpromotor verscheidene bouwaanvragen in, die de buren telkens aanvochten. Ondertussen is het gebouw volledig verkrot en zit het dossier rond de bouwvergunning nog altijd bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Ondanks de bezwaren van de buren heeft de stad Oostende over de afgelopen 15 jaar niet minder dan drie vergunningen voor de bouw van een appartementsgebouw afgeleverd. Deze vergunningen werden telkens op verzoek van de buren in kortgeding geschorst. Het hof van beroep oordeelt nu dat de stad niet als een normaal en voorzichtig bestuur heeft gehandeld Veerle Vermeire

De buren aan de ene zijde van het pand trokken daarop naar de rechtbank, omdat ze door al die jaren van verkrotting ondertussen ook al zelf met de nodige gevolgen te kampen hebben, waaronder vocht in de muren. Het hof van beroep oordeelde nu dat de stad Oostende foutief heeft gehandeld door in 2018 een nieuwe vergunning voor de sloop van Hotel du Louvre en de bouw van een appartementsgebouw af te leveren. “Ondanks de bezwaren van de buren heeft de stad Oostende over de afgelopen 15 jaar niet minder dan drie vergunningen voor de bouw van een appartementsgebouw afgeleverd. Deze vergunningen werden telkens op verzoek van de buren in kortgeding geschorst. Het hof van beroep oordeelt nu dat de stad niet als een normaal en voorzichtig bestuur heeft gehandeld”, zegt Veerle Vermeire, de advocate van de buren.

Nalatig

De stad is ook volgens de uitspraak ook nalatig geweest door de verkrotting van Hotel du Louvre al 15 jaar lang te gedogen. Het pand werd zelfs pas in 2016 opgenomen in de lijst van leegstaande bedrijfsruimten. Ook de eigenaar, Bouwpromotor Desimpel Construct, wordt op de vingers getikt. “Het hof oordeelt dat het indienen door Desimpel Construct van een vijfde vergunningsaanvraag, waarin andermaal géén rekening werd gehouden met de bezwaren van de buren, foutief was. Desimpel Construct handelde ook foutief door haar pand jarenlang doelbewust bloot te stellen aan weer en wind, waardoor er schade aan de buren wordt berokkend.”

De stad en Desimpel Construct worden beiden aansprakelijk gesteld ten opzichte van de buur van Hotel du Louvre. Ze moeten een schadevergoeding betalen van 42.000 euro betalen aan de buren van het Hotel du Louvre. Bij een eventueel faillissement van Desimpel Construct moet de stad dit bedrag volledig zelf betalen. De eigenaar moet het gebouw ook water- en regendicht maken binnen de 30 dagen na de betekening van het arrest. Indien Desimpel Construct dit niet doet, moet ze een dwangsom van 500 euro per dag vertraging aan de buren betalen.