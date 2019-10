Stad koopt twee extra fietstaxi’s aan om senioren van en naar ontmoetingscentra te brengen Timmy Van Assche

18u01 0 Oostende De stad heeft haar arsenaal fietstaxi’s verder uitgebreid met twee stuks om senioren makkelijker naar de ontmoetingscentra te krijgen.

De aankoop van twee fietstaxi’s bedraagt 20.000 euro, maar de stad kan rekenen op 60 procent subsidies van Europa via het project ‘Stay Active And Independent for Longer in the 2 Seas Area’, kortweg SAIL. “We zetten deze fietstaxi’s in om de mobiliteit van senioren ook voor korte afstanden te verzekeren”, zegt schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor mobiliteit. “Uit overleg met verschillende partners uit het middenveld blijkt dat het probleem van de mobiliteit bij minder mobiele senioren in Oostende zich voornamelijk manifesteert bij korte afstanden. Deelname aan sociale activiteiten en medische afspraken die voor de fysieke en emotionele gezondheid van ouderen belangrijk zijn, worden op die manier belemmerd. Het openbaar vervoer is vaak niet aangepast aan de noden van de senioren, mindermobielencentrales hebben het moeilijk om kleine ritten te organiseren en taxi’s zijn voor die korte afstanden vaak te duur,” zegt Anseeuw.

“Binnen de ontmoetingscentra wordt dit initiatief met fietstaxi’s positief onthaald, want vaak hebben onze bezoekers problemen om tot bij de centra te komen”, pikt schepen Maxim Donck (N-VA) in. “Met de aankoop van deze fietstaxi’s kunnen we dit knelpunt dus oplossen.” In de zomer van 2018 lanceerde het vorige stadsbestuur al een fietstaxi in de Vuurtorenwijk. Senioren worden zo van én naar het ontmoetingscentrum De Ballon gebracht. “Zonder de fietstaxi is het voor een twintigtal wijkbewoners zeer moeilijk of helemaal niet mogelijk om tot bij het ontmoetingscentrum te komen. Met deze investering komen we tegemoet aan de noden van personen die minder mobiel zijn, maar het toch erg belangrijk vinden om dagelijks naar hun ontmoetingscentra af te zakken, bijvoorbeeld voor het nuttigen van hun gezonde warme maaltijd”, verduidelijkt Donck. “Daarenboven is deelnemen aan activiteiten en sociaal contact van cruciaal belang om niet in een situatie van sociaal isolement te belanden. Verder kan de fietstaxi ook andere zorg- of vrijetijdsinitiatieven toegankelijker maken.” De taxi wordt bestuurd door vrijwilligers en zal nu worden ingezet bij de centra Oud Hospitaal en De Boeie.