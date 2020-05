Stad keurt plannen voor site Sint-Jozef goed: “Stadskanker wordt groene long” Timmy Van Assche

11u39 7 Oostende Het schepencollege keurde de plannen goed voor de site Sint-Jozef. Het voormalig ziekenhuis in de Nieuwpoortsesteenweg stond al jaren leeg en raakte in verval. Deze stadskanker wordt nu aangepakt. Er komen 185 woongelegenheden midden een groene long van meer dan 10.000 vierkante meter.

Aan de plannen gaat meer dan een jaar denk- en studiewerk vooraf. Ontwikkelaar Vastgoedgroep Degroote, CM - de eigenaar van de site - en de stad hadden één doel voor ogen: de ontwikkeling van een leefbaar en duurzaam project dat aansluit op de bestaande woonwijk. Het project, dat ook aangesloten wordt op het warmtenet, telt in totaal 185 woongelegenheden bestaande uit woningen en appartementen. CM zal op de site zijn hoofdkantoor voor de regio Oostende uitbouwen. Het aandeel groen ruimte op de site in het Westerkwartier wordt met dit project opgetrokken van 5 naar 60 procent. In de 10.000 vierkante meter groen die voorzien is op de site, wordt een nieuw buurtpark aangelegd en is er ruimte voor een zogenaamde ‘urban farm’ - stadsmoestuin, dus -, stadspergola en boomgaard.

Autovrij woonerf

“De site is ideaal gelegen om het STOP-principe toe te passen: eerst Stappen, dan Trappen vervolgens Openbaar vervoer en dan pas de Personenwagen. Ze ligt op wandelafstand van bijvoorbeeld het stadscentrum, het strand, scholen, sportinfrastructuur en de muziekschool. Jonge gezinnen met kinderen kunnen hier het leven in de stad combineren met rustige omgeving”, stelt schepen van Omgevingsvergunningen Kurt Claeys (Open Vld). “Door het behoud van de bestaande parkeertoren die ruimte biedt aan 243 wagens, blijft de site autovrij en krijgen voetgangers en fietsers er alle ruimte. Er zijn 450 fietsstallingen voorzien met specifieke aandacht voor bakfietsen en bolderkarren. Er zijn ook vijf elektrische deelwagens voor de bewoners om bijvoorbeeld boodschappen te doen.”

Gefaseerde bouw

De werken zullen normaal beginnen in september van dit jaar. In het voorjaar van 2021 wordt gestart met de bouw van tachtig woningen en appartementen. De eerste bewoners kunnen er dan hun intrek kunnen nemen in 2022. Het is de bedoeling dat het project volledig afgerond is in 2025. De totale investering komt neer op meer dan 50 miljoen euro, waarvan ruim 4 miljoen euro voorzien wordt voor de inrichting van de groene ruimtes en pleinen. “Dit is zonder twijfel een belangrijk project voor onze stad. Ik ben ervan overtuigd dat dit voor een grote dynamiek in de buurt zal zorgen. Niet alleen wordt een troosteloos stadsdeel weggewerkt, maar dit project zal de volledige buurt van zuurstof voorzien”, meent Claeys. “Het is ook een perfect voorbeeld van inbreiding: geen nieuwe open ruimte gebruiken, maar bestaande ruimtes beter en slimmer invullen. De tuin van de site wordt een ontmoetingsplek voor vele Oostendaars. Dit project moet aantonen dat bouwen veel meer is dan beton en muren maar mensen kan samen brengen.”