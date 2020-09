Stad helpt inwoners van Raversijde en Mariakerke met opruimen van zand



Timmy Van Assche

30 september 2020

17u39 0 Oostende Na storm Odette ondervinden heel wat inwoners van de wijken Raversijde en Mariakerke zandoverlast. Daarom gaat de stad het zand helpen opruimen, zo laat schepen Björn Anseeuw (N-VA) verstaan. “Aan de inwoners wordt gevraagd om het zand vanuit hun tuin op het openbaar domein te scheppen, zodat de stad het kan ophalen.”

Storm Odette, die afgelopen weekend over het land raasde, hield lelijk huis in Oostende. Vooral in Raversijde en Mariakerke waaide het zand niet alleen op de kustbaan, maar ook in de tuinen en privédomeinen van de inwoners. “Om hen te helpen, willen we als dienstverlening meewerken om dit zand op te ruimen. In deze uitzonderlijke omstandigheden geeft het stadsbestuur onze inwoners graag wat extra ondersteuning”, zegt Anseeuw.

Op trottoir

Aan de inwoners van Raversijde en Mariakerke wordt gevraagd om het zand dat in hun tuin of op hun privédomein is terechtgekomen, op het openbaar domein te scheppen: enkel op het trottoir, niet op de rijweg. “Het is wel belangrijk dat dit gebeurt met aandacht voor de veiligheid van anderen en dat het zand bereikbaar is voor de stadsdiensten. We vragen ook dat de inwoners dit zo snel mogelijk doen, zodat de stadsdiensten dit de komende dagen kunnen komen opruimen”, besluit de schepen.