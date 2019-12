Stad gaat op zoek naar nieuwe uitbater voor ‘Leescafé’ bij bibliotheek TVA LBB

30 december 2019

14u43 0 Oostende Het stadsbestuur gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor het Leescafé bij de hoofdbibliotheek.

Tegen de huidige uitbater van de horecazaak zouden verschillende klachten opgesteld zijn, waarbij de voorwaarden voor de concessie-overeenkomst geschonden werden. Omdat het een persoonsgebonden dossier betreft, werd de zaak besproken in de besloten zitting van de gemeenteraad. De zaakvoerder was niet bereikbaar voor een reactie. Hoe dan ook wordt de samenwerking tussen de stad en de huidige uitbater eind januari stopgezet. Vaste klanten laten via een Facebookpagina - ‘Tevreden klanten zeggen NEEN!!’ - alvast hun ongenoegen blijken. Het stadsbestuur gaat nu op zoek naar een nieuwe concessiehouder. “We willen wel benadrukken dat het Leescafé op zich niet zal verdwijnen en dat het een ontmoetingsplaats zal blijven", valt binnen het stadhuis te horen.