Stad en politie voeren controles naar veilige werven en correcte signalisatie op: “De cijfers zeggen genoeg” Timmy Van Assche

07 oktober 2020

17u25 2 Oostende De politie van Oostende voert gerichte controles uit naar de veiligheid van werven. In september werd er nog gesensibiliseerd, vanaf deze maand mogen overtreders boetes verwachten. “Met deze controles willen we de verkeersveiligheid verhogen, in de eerste plaats voor de zwakke weggebruiker”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

Is de werf goed aangeduid? Is ze veilig afgesloten? Is er voldoende doorgang voor fietsers en voetgangers? Is er genoeg verlichting en signalisatie? Is het parkeerverbod correct aangegeven? En is er een vergunning voor het uitoefenen van de werken? Dat zijn de belangrijkste vragen die tijdens de controle-acties worden gesteld. In de maand september organiseerde de politie preventieve controles op werven in Oostende. Van de 31 bezochte werven, waren er toen slechts vijf conform de wetgeving. “Boetes werden nog niet uitgedeeld, want september was een sensibiliseringsmaand. Begin oktober ontvingen alle aannemers een mail waarin de extra controles aangekondigd werden. Sensibilisering en preventie zijn nu afgelopen, vanaf deze maand volgen er boetes na een overtreding. Afhankelijk van geval tot geval gaat het om een pv of GAS-boete, die kan oplopen tot 350 euro”, geeft Bart Tommelein mee.

7 op 22 werven in orde

De eerste grote controleactie vond plaats op maandag 5 oktober waarbij 22 werven in Oostende gecontroleerd werden op signalisatie en veiligheid. “Slechts zeven werven waren volledig in orde. Het belang van deze controles is dus meteen duidelijk”, zegt korpschef Philip Caestecker. “Veel mensen leven de regels pas na als ze weten dat die ook gecontroleerd worden. Actieve handhaving is dus essentieel”, voegt schepen van Handhaving Maxim Donck (N-VA) toe.

De verkeersveiligheid verhogen is één van de topprioriteiten in het zonaal veiligheidsplan, benadrukt de burgemeester. “Het is belangrijk dat werken in onze stad correct aangeduid en omleidingen goed gesignaleerd worden”, zegt Tommelein. “Men vergeet ook vaak om alternatieve routes voor voetgangers en fietsers te voorzien. Dat moet echt beter, we zullen daar nauw op toezien. Ik rij zelf veel met de fiets door de stad en zie soms een ongelooflijke nonchalance: werkmateriaal pal op het fietspad of fietsers die gedwongen worden de rijweg te nemen. Wij willen niemand viseren. Het gaat over werven naar aanleiding van werken in opdracht van de stad, Vlaamse overheid, nutsmaatschappijen of privé.”