Stad breekt constructie rond fietsenstalling aan zwembad af om veiligheid te verhogen Leen Belpaeme

12 oktober 2019

18u58 0 Oostende Het dak van de fietsenstalling aan de overkant van het zwembad van Oostende wordt binnenkort afgebroken. Bedoeling is om de veiligheid te verhogen.

De constructie rond de fietsenstalling aan het Koningspark, aan de overkant van het zwembad van Oostende, zal binnenkort gesloopt worden. “Zonder het dak zal de politie het openbaar domein beter kunnen bewaken”, zeggen Burgemeester Bart Tommelein en Björn Anseeuw. “Zo verhogen we de veiligheid voor onze fietsers. De camera’s kunnen omwille van het dak immers geen beelden maken van de fietsenstalling. Dat zorgt voor heel wat diefstallen en een onveilige situatie voor wie daar zijn/haar fiets stalt. De fietsbeugels zelf blijven uiteraard staan, enkel de constructie errond wordt afgebroken. Zoals het bestuursakkoord zegt hebben we immers de ambitie om ‘dé fietsstad in Vlaanderen’ te worden. Daar horen ook veilige fietsenstallingen bij,” aldus Tommelein en Anseeuw. Het vorige stadsbestuur had ook al plannen om de constructie af te breken. In augustus 2018 was er nog ongerustheid over plannen om de fietsenstalling af te breken, maar de stad liet toen ook weten dat enkel het dak zou afgebroken worden.