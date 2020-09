Stad bereikt akkoord over verdere exploitatie van de Vismijnsite Timmy Van Assche

15u36 3 Oostende Eind 2019 opende de gloednieuwe vismijn van 5.000 vierkante meter de deuren ter hoogte van het Visserijdok. De Vlaamse Visveiling en het European Food Centre hebben een erfpacht op de vismijnsite. De stad heeft nu een akkoord bereikt met deze partijen voor de verdere exploitatie.

De nieuwe site maakt het verwerken van vis, week- en schaaldieren efficiënter, waardoor versheid en kwaliteit worden gegarandeerd. “Omdat het belangrijk is voor de stad om de toekomst van de Oostendse haven als visserijhaven te blijven verzekeren, sloten we een akkoord met Vlaamse Visveiling en het European Food Centre", verduidelijkt bevoegd schepen Charlotte Verkeyn (N-VA). De nieuwe overeenkomst wordt op 28 september ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. “Het akkoord garandeert dat er minstens twee veildagen per week georganiseerd zullen worden in de Oostende Vismijn. Bovendien zal minstens 40 procent van het volledige jaarlijkse volume aan verse vis, week- en schaaldieren worden verwerkt in de haven van Oostende”, vervolgt de schepen.

Aqua -en maricultuur

Verder verbinden alle partijen zich er via dit akkoord toe om positief bij te dragen aan de ontwikkeling van bestaande en nieuwe activiteiten op de Vismijnsite. “Zo komt er onder andere extra ondersteuning voor de aqua- en maricultuur, dus het kweken van vis, week- of schaaldieren worden gekweekt in water of op zee. De stad hoopt hiermee perspectief te bieden aan mensen die willen investeren in de visserijsector. Dit akkoord is dan ook belangrijk en brengt opnieuw zekerheden mee rond de te veilen vis.”

Ook de Vlaamse Visveiling is tevreden met het nieuwe akkoord. “We geloven sterk in de Oostendse Vismijnsite en willen deze dan ook verder dynamiseren met toekomstgerichte projecten”, aldus CEO Sylvie Becaus. “Een goede samenwerking tussen de verschillende stakeholders is hiervoor essentieel.”