Staat het huwelijksbootje voor u klaar? Dan is The Wedding Shop in de Christinastraat écht iets voor u Leen Belpaeme

08 december 2019

12u16 0 Oostende Nieuw voor Oostende en de wijde omgeving: een winkel met ideale cadeaus voor een kersverse bruid en bruidegom, hebbedingen voor vrijgezellenfeesten, maar ook voor babyborrels en andere party’s. De initiatiefneemster, weddingplanner Tracy Djan, kent er al alles van.

Tracy Djan is al bezig aan haar vijfde jaar als weddingplanner. Samen met Astrid van der Kaaden helpt ze tussen april en november, het hoogseizoen om te trouwen, zo’n 50 ceremonies in goede banen te leiden. Aanvullend startte ze al met een webshop (www.theweddingagency.be) voor trouwgadgets en gepersonaliseerde items, en de verhuur van decoratie. Daar komt nu ook The Wedding Shop bij.

“Je merkt dat mensen steeds meer zelf willen doen, maar daarvoor de nodige hulp zoeken en ook veel decoratie huren om de kostprijs te drukken. We hebben al een goed draaiende webshop, maar kregen steeds meer de vraag of er geen ‘echte’ winkel was. Dankzij een project rond leegstand in het Economisch Huis zijn we hier in de Christinastraat beland. Het voordeel is dat we nu ook hier klanten kunnen ontvangen en zo kunnen ze al onmiddellijk eens in het aanbod grasduinen”, vertelt Tracy.

Baby showers

Tracy Djan dacht dat ze voor een nichepubliek zou werken. “Opvallend is dat er op de eerste dag al heel wat toeristen binnen zijn gekomen en spulletjes kochten voor familieleden die trouwen”, licht Tracy toe. Het aanbod in de winkel gaat ook breder. “We hebben ook een ruim assortiment voor vrijgezellenfeesten. Ook voor andere bijzondere dagen zoals kerst en Nieuwjaar, verjaardagen, baby showers, ‘gender reveals’,... kan je hier terecht.”

Workshops

Naast alle ‘Pinterest proof’-geschenkjes, accessoires en decoratie kan je achteraan in de shop op afspraak terecht voor gepersonaliseerd advies van een storyteller, ceremoniemeester en weddingplanner bij het organiseren van je feest. Verder worden er vanaf januari 2020 ook workshops georganiseerd, zoals bruidsboeketten samenstellen, leer een vlinderdas knopen, of de perfecte bruidsmake-up creëren.

“Nieuwe handelaars met een bijzonder concept zoals The Wedding Shop maken van Oostende een bruisende shoppingstad die zowel voor de inwoners als voor de toeristen een mooie bijdrage biedt. Het zijn dit soort ondernemers die we graag verwelkomen in Oostende en die een bezoekje aan het centrum de moeite waard maken”, zegt schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn (N-VA).